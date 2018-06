Los balcones del Casco Antiguo lucirán por San Bernabé unas 230 banderas de Logroño, 85 más que el año pasado

7/06/2018 - 13:54

Los balcones del Casco Antiguo de Logroño lucirán por San Bernabé unas 230 banderas de la ciudad, 85 más que el año pasado. La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha colocado este jueves la primera de las nuevas enseñas, en un piso de la comunidad de vecinos de la calle Portales número 28.

LOGROÑO, 7 (EUROPA PRESS)

Un acto en el que Gamarra ha estado acompañada por representantes del resto de grupos de la Corporación Municipal, Asociación Plus Ultra, voluntarios de Logroño, estos dos últimos colectivos que colaboran con la decoración de las calles.

"Cada vez más balcones del Centro Histórico cuentan con nuestra bandera. Son días para echar la mirada atrás y enorgullecernos de ser logroñeses", ha señalado la alcaldesa, en relación a la supervivencia tras el asedio francés de 1521.

Para la primera edil, "esta bandera es la misma que emplearon nuestros antepasados para resistir al invasor y que identifica el carácter de los logroñeses, acogedores, extrovertidos y, a la vez, pasionales y constantes en la defensa de nuestros valores".

Ha recordado que el reparto de banderas entre los vecinos de Logroño surgió de forma consensuada por todos los grupos que conforman la Corporación municipal hace tres años.

Se sumaba así al que ya venía realizando la Cofradía de San Bernabé, que reparte banderas con la Cruz de San Andrés entre asociaciones, sociedades gastronómicas y entidades ubicadas en el Casco Antiguo, para colocarlas en las calles Laurel, San Juan, Muro del Carmen, etc.

"Nuestras fiestas patronales están marcadas por un fiel seguimiento a la tradición, a lo que las hace diferentes de otras festividades y otorga un protagonismo especial a nuestras señas de identidad, en especial a nuestra bandera", ha manifestado.

Para Sonia Fuerte, la propietaria de la vivienda donde se ha colocado la bandera esta mañana, "me enteré ayer de esta iniciativa y me hizo mucha ilusión, es un orgullo para mí como logroñesa y contenta además como vecina del Casco Antiguo". "Es un placer, me hace mucha ilusión y será un recuerdo para siempre", ha asegurado.

Desde 2016 el Ayuntamiento distribuye estas banderas, que superan este año las 230 tras la adquisición de 85 más, que serán repartidas entre los vecinos de la calle Portales, desde la plaza del Mercado, y la Travesía de Santiago, zonas que se suman a las plazas del Mercado y San Bartolomé, por donde se distribuyeron insignias los dos últimos años.

1.000 BANDERINES.

Este año, como novedad, el Ayuntamiento ha adquirido 1.000 banderas pequeñas de mano, que se distribuirán entre los logroñeses que asistan a la Procesión de San Bernabé, en la que la alcaldesa dedicará los Banderazos a tres entidades o personas que por su labor colaboran a la construcción de una ciudad mejor.

La procesión partirá del Arco de San Bernabé, en la calle Portales, donde se realizará el primer Banderazo, posteriormente en la confluencia entre las calles Rodríguez Paterna y Marqués de San Nicolás, la conocida como esquina 'Cuatro cantones', y finalmente la alcaldesa brindará el último banderazo en la Puerta del Revellín.

El presupuesto destinado a la adquisición de banderas este año es de 1.542 euros, para las banderas grandes y de 1.113 para las banderas de mano.

Por otro lado, la alcaldesa también ha agradecido el trabajo que durante años vienen realizando las mujeres de Plus Ultra y otros Voluntarios de Logroño para la confección de la mayor parte de los estandartes y pendones renacentistas que engalanan las calles de la ciudad en San Bernabé, empleando además telas de gran calidad y vistosidad como el muflón.

No está clara la fecha en la que se adoptó la bandera, ya que no hay constancia documental al respecto en el Archivo. Es una cruz de San Andrés: una cruz en forma de aspa que representa el martirio de este apóstol.

Tradicionalmente se apuntan dos posibilidades sobre el origen e inicio de uso de la bandera. La primera, la toma de Baeza aconteció el 30 de noviembre de 1227 (día de San Andrés) por Fernando III el Santo, con la importante participación del Señor de Vizcaya, Lope II Díaz de Haro, (apodado el Conquistador de Baeza), y de 36 riojanos. Según esta versión, el monarca castellano habría concedido el uso de la bandera con la cruz de San Andrés, en el siglo XIII.

La segunda, la cruz de San Andrés es el distintivo tradicionalmente usado por la Casa de Borgoña, y fue traída a España por Juana I y Felipe el Hermoso, miembro éste de la Casa de Borgoña. Enseguida se extendió su uso, convirtiéndose en símbolo de los Tercios, de la Corona, de la Armada... Cuándo se adoptó en Logroño es una incógnita, pero no antes del siglo XVI.