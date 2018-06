"Me parecieron inoportunas y no me gustaron", dice Fernández sobre las declaraciones de Aznar

7/06/2018 - 13:55

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, se ha referido este jueves a las declaraciones del expresidente del Gobierno y del PP, José María Aznar, quien este martes se ofreció para ayudar en para volver a unir el centro derecha en España. "A mí me parecieron inoportunas y no me gustaron", ha dicho la dirigente asturiana a preguntas de los periodistas en Gijón.

OVIEDO, 7 (EUROPA PRESS)

Mercedes Fernánez ha insistido en la necesidad de que el PP celebre un congreso "de unidad" para salir reforzado. "Se lo debemos a nuestra militancia, al electorado y a Rajoy por su grandeza", ha indicado.

Fernández se ha mostrado dispuesta a afrontar las próximas elecciones autonómicas y municipales con "toda la fuerza del mundo" y con un "liderazgo renovado". Confía en acertar a la hora de elegir a ese liderazgo.

Sobre una posible reunificación del centro derecha, Mercedes Fernández ha dicho que las cosas hay que hacerlas "bien, con pausa y mesura", algo que aprendió, ha indicado, de Mariano Rajoy. La asturiana se ha mostrado partidaria de evaluar la situación con "tino y mesura".

FORO

Preguntada por si abrirá negociaciones con Foro, Mercedes Fernández ha dicho que aún falta un año para las elecciones autonómicas. "No descarto nada", ha añadido.

La presidenta del PP de Asturias ha dicho que todo es posible en acuerdos 'naturales', algo que ha puesto en contraposición con otro tipo de acuerdos 'contra natura' como el de "Pedro Sánchez con Bildu".

No obstante, Mercedes Fernández ha dejado claro que cualquier conversación partirá del "liderazgo" que tiene actualmente el PP en Asturias, al ser el partido mayoritario de la oposición. "Con ese liderazgo estamos dispuestos a hablar siempre con las personas que rechacen los gobiernos de izquierdas", ha zanjado.