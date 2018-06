Detienen a un sin techo por interrumpir una misa con gestos obscenos y gritos

7/06/2018 - 14:15

La Policía Local de Palma ha detenido a una persona sin techo de unos 40 años de edad que irrumpió durante un oficio que se estaba realizando en la Iglesia de Sant Miquel a voz de grito y realizando gestos obscenos.

PALMA DE MALLORCA, 7 (EUROPA PRESS)

Según han informado, el hombre interrumpió la liturgia de las 09.45 horas del pasado viernes, 1 de junio, y el sacerdote le hizo salir fuera.

Ahí, le amenazó y le dijo que no se iría de España hasta que no hubiera matado a una mujer. El hombre es conocido en la iglesia ya que suele pedir limosna en su puerta de acceso y, en ocasiones, se pone agresivo si no le dan dinero o considera que le han dado menos de lo que se debe.

Tras esto, el cura fue a buscar a una patrulla de la Policía Local y una vez le requirieron los agentes de la autoridad comprobaron que era una persona "bastante agresiva" y se lo llevaron detenido.

Antes de su detención, dijo también que no tenía domicilio y que vivía de 'okupa' en diferentes sitios.