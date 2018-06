Requena (PP) respalda a Fernández de Moya por su "honestidad" y confía en que está "libre de toda culpa"

7/06/2018 - 14:31

El presidente provincial del PP de Jaén, Juan Diego Requena, ha mostrado su respaldo al exalcalde de Jaén y exsecretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, tras encontrarse investigado judicialmente en la causa de Matinsreg. Requena se ha mostrado convencido de la "honestidad" de Fernández de Moya y confiado en que está "libre de toda culpa".

JAÉN, 7 (EUROPA PRESS)

"Creo que José Enrique es una persona íntegra, es una persona honesta, es una persona honrada", ha dicho Requena a preguntas de los periodistas y ha añadido que "como creo que la justicia es justa, hablará y hablará seguramente bien de José Enrique".

Ha mostrado su "respeto absoluto" a las decisiones judiciales, pero ha insistido en que Fernández de Moya es una persona a la que conoce y por eso ha respaldado su "honestidad", al tiempo que ha reiterado que en su etapa como alcalde de Jaén ha sido "una persona honesta, honrada y libre de toda culpa".

Sobre lo que no ha querido pronunciarse, amparándose en que no es el momento, es sobre el futuro político de José Enrique Fernández de Moya, del que ha destacado "su brillante historia política al servicio tanto años de la sociedad" hasta el punto que lo ha definido como "un baluarte y un referente" porque "tiene una experiencia y un bagaje que nadie le puede quitar".

En opinión de Requena, "la historia municipal de José Enrique ya ha pasado" y ahora habrá que ver si su anuncio de regresar a ocupar su plaza en la Universidad de Jaén (UJA) como profesor titular de Derecho Financiero y Tributario conlleva también mantenerse de alguna forma en la escena política.

Sobre la posibilidad de recuperar a Fernández de Moya para la vida política provincial o municipal, Requena ha defendido que a la hora de hacer las diferentes candidaturas en el PP "tienen que estar los mejores", aunque ahora misma "es una cuestión que no tenemos en la agenda".

Ha referido que no ha abordado con Fernández de Moya la cuestión de su futuro una vez cesado como secretario de Estado de Hacienda y que lo de su regreso a la UJA lo ha conocido por los medios de comunicación. No obstante, ha insistido en "también habrá que escucharle para ver qué es lo que quiere y cómo lo quiere" ya que "no es una cuestión que podamos valorar ahora".