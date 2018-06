La 080 Barcelona Fashion tendrá al exeditor de Vogue USA André Leon Talley

7/06/2018 - 14:35

La pasarela organizará por primera vez desfiles en la playa

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

La XXII 080 Barcelona Fashion, que se celebrará del 25 al 29 de junio, tendrá como invitado internacional al exeditor de Vogue USA André Leon Talley, ha anunciado este jueves en rueda de prensa el director de la pasarela, Miquel Rodríguez.

Con más de 25 años de trayectoria en la primera línea internacional de la moda, Talley acudirá al evento barcelonés para presentar el documental sobre su vida 'The Gospel According To André', que se proyectará en primicia en Europa.

Como novedad, la pasarela contará en esta edición con dos desfiles de moda de baño en la playa de la Barceloneta, una iniciativa que se prevé potenciar en la edición de verano del año que viene y que tiene la denominación de 080 Barcelona Fashion Beach.

En concreto, desfilarán la firma Como un Pez en el Agua y la diseñadora Guillermina Baeza, que presentarán sus propuestas de baño para 2019 sobre la misma arena, en el Club Patí Vela Barcelona Red Fish, en la jornada inaugural de la pasarela el lunes 25 de junio.

Tras estos dos desfiles en la playa, la 080 se trasladará de nuevo al Recinto Modernista de Sant Pau.

En total mostrarán sus colecciones 27 diseñadores y marcas, entre las que figuran los debuts de la firma emergente urbana Killing Weekend, ganadora del concurso 080 Rec 0.16; del joven diseñador Xevi Fernández y de la firma Z1, y destacan también el retorno del diseñador Manuel Bolaño y la firma TCN.

Además, desfilarán Amt., Antonio Miró, Aubergin, Brain&Beast, Boboli, Custo Barcelona, E.S.Collection, Escorpion Studio Barcelona, Ester Ferrando Knitwear, Krizia Robustella, Lebor Gabala, Lola Casademunt, Mans Concept Menswear, Miquel Suay, Miriam Ponsa, Naulover, Oscarleon, Red Point, Sweet Matitos y Txell Miras.

Asimismo, en esta edición participarán también las escuelas de moda IDE y LCI, que realizarán tres desfiles en la última jornada de la pasarela.

ACTIVIDADES PARALELAS

Dentro del programa de actividades paralelas, tendrá lugar una nueva edición del 'showroom', que contará con una treintena de compradores internacionales, procedentes en gran parte de Estados Unidos, pero también de Australia, Reino Unido, Países Bajos, Austria, Japón y Rusia.

También se realizará la cuarta edición del 080 Investor Day, organizado por la Generalitat y Seed&Click, donde empresas y diseñadores podrán exponer sus proyectos y realizar contactos con inversores.

Asimismo, se celebrará el Texmeeting organizado por Texfor, que abordará las últimas tendencias sociopolíticas y tecnológicas y temas de actualidad como la economía circular o los nuevos modelos de negocio.