Matelec y Afme convocan los IV Premios a la Innovación y Eficiencia Energética

7/06/2018 - 14:54

Matelec, el Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica, y AFME, Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico, han convocado la IV edición de los Premios a la Innovación y Eficiencia Energética.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Los galardones tienen por objetivo promover y reconocer el esfuerzo en I+D de las empresas participantes en Matelec, así como dar la máxima visibilidad a todas las innovaciones que los profesionales visitantes de la feria podrán ver en el Certamen, ha informado Ifema.

La convocatoria de inscripción a los Premios está ya abierta y finalizará el próximo 15 de octubre.

Los galardones serán entregados en la 19 edición de Matelec, el salón organizado por IFEMA que se desarrollará del 13 al 16 de noviembre próximos, en la Feria de Madrid, bajo el paraguas de ePower&Building con el lema 'Transforming the way we build a Green World'.

TRES CATEGORÍAS

Los premios contarán con tres categorías. Una primera de Instalación Eléctrica: Aparamenta, Mecanismos, Cables y Conductores, Electrónica, Vehículo Eléctrico, Autoconsumo, Domótica, Inmótica y Smart Cities.

Una segunda de Industria: Automatización en Industria, Procesos y Energía, Digital Factory, Electrónica Industrial, Soluciones de Control y Gestión Energética Industrial, Telecomunicaciones y Redes, Almacenamiento Energético y Proveedores de la Industria. Y una tercera de Iluminación y Alumbrado.

Los reconocimientos pretenden "valorar y distinguir productos que se destaquen por incorporar alguna novedad tecnológica, de diseño, funcional o instrumental capaz de introducir mejoras en el rendimiento energético del producto o de la instalación en alguna de las categorías del concurso".

Los productos que pueden presentar las empresas deberán ser expuestos en Matelec 2018; haber sido concebidos para su fabricación y comercialización en serie; haber iniciado su comercialización con posterioridad al 1 de enero de 2017; tener un carácter innovador; y cumplir con la normativa aplicable.

Como criterios de puntuación, se valorará el grado de innovación, teniendo en cuenta que aporte mejoras en el rendimiento de alguna de las siguientes categorías: funcionalidad (instalación y utilización) y diseño (atractivo para el consumidor final).

Además, su contribución a la eficiencia energética (propia del producto o derivada de su instalación); y su impacto ambiental (cumplimiento con la legislación medioambiental: RAEE, RoHS, Ecodiseño, etc.).

El premio, "además de reconocimiento público", supondrá unas mejores condiciones para la contratación de espacio en Matelec 2020. Se reservará un espacio dedicado en la feria para los productos premiados (3 finalistas por categoría). Y se proporcionará a los fabricantes seleccionados un elemento distintivo para que lo publiciten en su stand.