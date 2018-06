La Fundación Jesús Abandonado lanza su campaña de voluntariado "con sabor solidario" para este verano

7/06/2018 - 15:17

La Fundación Jesús Abandonado lanza un año más su campaña de voluntariado para los meses de verano con el fin de hacer un llamamiento a todas las personas que quieran compaginar vacaciones y solidaridad. Además, pone el acento en que la entidad desarrolla su voluntariado los 365 días del año, incluidos julio y agosto, meses tradicionales de vacaciones estivales, pero en los que se sigue necesitando las manos de los voluntarios.

MURCIA, 7 (EUROPA PRESS)

Así, con el lema 'Sabor solidario', plasmado en tarrinas de helado de Jesús Abandonado, "hemos querido transmitir la frescura necesaria, no solo a nivel de imagen, sino también de servicio a la hora de atender correctamente a las personas más necesitadas en julio, agosto y primera quincena de septiembre", ha explicado la responsable de este área en la Fundación, Ana Caballero.

Como explica Caballero, "la idea es que este verano tenemos un voluntariado perfecto para ti, con ese sabor solidario que le dan las áreas donde llevarlo a cabo como el Comedor Social, el Centro de Día o el Centro de Acogida", recogido en tres pequeñas tarrinas que simbolizan "un compromiso mínimo de un par de horas en jornada de mañana o tarde a la semana".

Esta campaña además pone el acento en que la entidad desarrolla su voluntariado los 365 días del año, "también en julio y agosto, meses que se queda Murcia desierta, pero en donde seguimos necesitando las manos de los voluntarios, ya que nuestros servicios no cierran haga mucho calor o mucho frío", ha reiterado. De hecho, ha acentuado el director de la Fundación, Daniel López, agosto es un mes fuerte "porque suelen cerrar otras instituciones".

Ana Caballero ha puesto de ejemplo los datos del año pasado, donde en los meses de verano se sirvieron 46.500 servicios de comedor, 420 personas diferentes de media fueron acogidas en las instalaciones de Santa Catalina o hasta 85 personas al mes utilizaron el Centro de Día, abierto de manera ininterrumpida, de 9.00 a 19.00 horas.

"Estamos abiertos todo el año, no hay servicio que se cierre ningún día; estamos todo el año trabajando y con la mano tendida", ha manifestado el presidente de la Fundación, José Moreno, quien ha contado su experiencia como voluntario, "es muy interesante, no se parece en nada a lo que se espera, es una lección", tras invitar a vivirlo, especialmente a los jóvenes, ha explicado que "somos el termómetro de la situación social y económica de la sociedad, notamos cuando se está recogiendo el albaricoque o cuando llegan pateras", temiéndose que podrá bajar o subir el número de usuarios, "pero no desaparecerá".

En la presentación de la campaña han estado presentes mostrando su apoyo y colaboración con el voluntariado de Jesús Abandonado la directora general de Familia y Políticas Sociales, Miriam Pérez, la concejal de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Murcia, Conchita Ruiz, así como el presidente de la Fundación, José Moreno quien ha agradecido expresamente "la importante colaboración" con las diferentes instituciones.

Por su parte, la directora general de Familia y Políticas Sociales, Miriam Pérez, ha indicado que "consideramos muy importante trabajar en la promoción del voluntariado y, en especial, del voluntariado social, dirigido a familias y menores en situación de riesgo o exclusión social, mujeres, personas mayores, con discapacidad, en situación de dependencia o inmigrantes".

Miriam Pérez ha recordado que el pasado mes de diciembre se puso en marcha un "instrumento clave para fortalecer el voluntariado en la Región", el Consejo Asesor, que representa a las 102 entidades que hay inscritas en el Registro y que aglutina a más de 13.000 personas voluntarias.

Asimismo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades cuenta con diferentes herramientas de participación del voluntariado, como el portal 'yovoluntario', donde se promocionará la campaña de verano de la Fundación Jesús Abandonado. En él se puede acceder a noticias, agenda de actividades, formación, demandas y ofertas de voluntariado, además dispone de una bolsa de voluntarios y un directorio de entidades de voluntariado.

La web pretende fomentar y promover la participación social de los ciudadanos en el desarrollo de acciones de voluntariado y participación social, según ha indicado Pérez.

Desde el Consistorio capitalino, la concejal de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo, Conchita Ruiz, ha recordado que "los participantes pueden elegir cómo colaborar, cuándo y cuánto tiempo porque, en definitiva, lo importante es ayudar en la medida que se pueda".

"Julio y agosto son meses en los que se necesita un refuerzo especial de voluntariado, y para propiciarlo los servicios de Jesús Abandonado no cierran. Se puede realizar en el comedor social, en el centro de día o en el centro de acogida durante un par de horas, en jornada de mañana o de tarde. Lo importante es colaborar en la medida que se pueda", ha comentado Conchita Ruiz.

GENTE "POSITIVA Y CON ENERGÍA"

La campaña, aunque dirigida principalmente a los jóvenes, "todo el mundo puede participar, por supuesto". Los perfiles buscados serían aquellos estudiantes que pasan parte de su verano en la ciudad de Murcia o universitarios que realizan en estos meses horas de voluntariado para compensar Créditos de Reconocimiento de Actividades Universitarias (CRAU), ha explicado la coordinadora de Voluntariado de la Fundación, Choni Maiquez.

Pero también "trabajadores que al finalizar su jornada nos acompañan en alguno de nuestros servicios de voluntariado, a familias con jóvenes que planifican dentro de sus vacaciones tener una experiencia de voluntariado o grupos de campamentos de verano que se suman a nuestro campaña".

En definitiva, "multitud de posibilidades que hacen que este verano tenga un sabor solidario". "Necesitamos gente positiva, con espíritu solidario, con energía y con ganas de comprometerse con una causa que merece la pena, ayudar a los que no tienen nada".

Además, tiene el valor añadido de poder realizar a posteriori un voluntariado internacional a través de la oenegé para el desarrollo Juan Ciudad ONGD y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD), ya que el requisito es tener mínimo un año de experiencia en voluntariado.

Las inscripciones para la primera sesión informativa de coordinación que tendrá lugar el 20 de junio, y para las siguientes del 19 de julio y 1 de agosto pueden realizarse en el formulario de la web www.jesusabandonado.org, a través de correo electrónico en voluntarios@jesusabandonado.org o llamando al teléfono 637 101 821.

Todas aquellas personas que se apunten al voluntariado de la Fundación Jesús Abandonado tendrán una entrevista individual para conocer el servicio a realizar, el centro donde va a llevar a cabo y a los compañeros de equipo.