La XI edición de la Cicloturista Cultural Ruta del Papa Luna recupera su recorrido hasta Peñíscola

7/06/2018 - 15:24

Cincuenta aficionados al ciclismo de diferentes zonas de España y Francia participan este fin de semana, del 8 al 10 de junio, en la XI edición de la Cicloturista Cultural Ruta del Papa Luna, que en tres etapas y 376 kilómetros une Illueca, localidad zaragozana donde nació Benedicto XIII, con la población donde murió, Peñíscola (Castellón).

ZARAGOZA, 7 (EUROPA PRESS)

La marcha, organizada por el Club Ciclista Zaragozano, recupera así el formato de tres etapas, y saldrá este viernes, a las 8.00 horas, desde Illueca, para llegar el domingo a Peñíscola, tras haber pasado por los municipios turolenses de Albalate del Arzobispo, Alcañiz y Valderrobres y el castellonense de Morella.

El alcalde de Illueca, Ignacio Herrero, el vicepresidente del Club Ciclista Zaragozano, José Luis Cano, y el miembro de la comisión técnica de la Federación Aragonesa de Ciclismo, Fernando Graus, han informado sobre esta prueba en una rueda de prensa celebrada en la Diputación de Zaragoza.

El alcalde de Illueca ha subrayado que esta cicloturista "rinde homenaje al aragonés más universal, recorriendo los municipios más importantes en la vida del papa Luna". Ignacio Herrero ha explicado al respecto que Benedicto XIII fue impulsor de la Concordia de Alcañiz y se reunió en Morella con el rey Fernando I y con fray Vicente Ferrer "para intentar cerrar el Cisma de Occidente".

El alcalde ha indicado que esta ruta "aúna deporte, turismo y cultura" y "sale adelante gracias al tesón del Club Ciclista Zaragozano, que ya se ha marcado el reto de que la edición número 13 llegue a Avignon (Francia), otra de las ciudades fundamentales en la biografía del papa Luna" y que será "la apuesta más fuerte e importante" ya que "hay que cruzar a otro país".

También ha comentado que la salida tiene lugar desde el castillo "que lo vio nacer", que es "una joya del mudéjar", al tiempo que ha manifestado la apuesta de algunos municipios porque se mantenga esta actividad, que en las dos ediciones anteriores solo se pudo realizar por la comarca, si bien "este año se ha recuperado la original", ha dicho Herrero.

PARTICIPANTES

El vicepresidente del Club Ciclista Zaragozano, José Luis Cano, ha explicado en esta cicloturista "no tenemos afán de correr", sino que "vamos en grupo, como una familia", para precisar que se va a contar con la participación de personas provenientes de Francia, País Vasco, Cataluña, Asturias y Aragón.

En total, son 50 ciclistas ya que "no podemos asumir muchas plazas", a quienes se suman 20 voluntarios de la organización y una docena de familiares que acompañan en otros vehículos.

Ha añadido que se cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Illueca como principal promotor, así como con la colaboración de municipios cercanos y de empresas privadas. "Vamos sumando esfuerzos para poder hacer realidad un proyecto que tiene un presupuesto de unos 22.000 euros, que se gastan íntegramente en el recorrido ya que el club no tiene ningún fin lucrativo".

Ha añadido que los municipios, además de pequeñas aportaciones, también colaboran facilitando espacios para estacionar camiones y autobuses, así como para favorecer el paso de los ciclistas contando con la Policía Local.

Por su parte, el miembro de la comisión técnica de la Federación Aragonesa de Ciclismo, Fernando Graus, ha comentado que en España "ya no quedan muchas marchas cicloturistas culturales" y por eso el "empeño" por mantenerla "es doble".

Por un lado, ha dicho que al no tener carácter competitivo "no es tan atractiva como otras pruebas" y, por otro, ante las exigencias en materia de seguridad y de tráfico, que cada vez son cada vez mayores, a pesar de lo cual "no sé como lo hacen, pero siguen en sus trece".

RECORRIDO

La primera etapa, de 144 kilómetros, discurrirá entre Illueca y Albalate del Arzobispo, este viernes, 8 de junio. Saldrá a las 8.00 horas desde la plaza de Peñíscola del municipio zaragozano y llegará hasta Albalate, donde tendrá lugar la comida y una visita cultural por la tarde.

Después, un autobús los trasladará hasta Alcañiz, donde también habrá visita cultura y cena. Al día siguiente, sábado 9 de junio, la cicloturista saldrá desde allí, con una parada en Valderrobres, para conocer la localidad, y concluirá en Morella, que también se visitará y donde se pernoctará.

Esta segunda etapa es la más corta, con 89 kilómetros, pero la más dura porque se debe salvar un puerto. La tercera etapa, de 112 kilómetros, el domingo, 10 de junio, unirá Morella y Peñíscola, donde también se realizará una visita y será el fin de fiesta, para regresar a Zaragoza a última hora, ha relatado José Luis Cano.

El vicepresidente del Club Ciclista Zaragozano ha señalado, asimismo, que para participar en esta prueba como deportista es necesario estar bien entrenado ya que las etapas son exigentes.