Una joven periodista aragonesa destaca por su trabajo en la televisión colombiana

7/06/2018 - 15:28

La periodista Lucía Benavente Liso, de 27 años y nacida en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), destaca por su trabajo en la televisión colombiana. La joven aragonesa decidió cruzar el Atlántico en 2012, nada más terminar la carrera, y seis años después está batiendo récords de audiencia en espacios de 'prime time' como 'Séptimo Día' y 'El Rastro', ambos de Caracol Televisión.

ZARAGOZA, 7 (EUROPA PRESS)

Antes ha cubierto informaciones como la firma del proceso de paz con las FARC, la ceremonia de los premios Grammy y la de los Oscar, durante su paso por una emisora en Estados Unidos. En su programa 'Séptimo Día', un espacio que cumple quince años en antena, aborda temas de denuncia social.

'Séptimo Día' es uno de los programas insignia de Caracol Televisión por sus altos índices de audiencia y su impacto social y periodístico. Tiene una hora de duración y se emite en prime time todos los domingos. Está dirigido y presentado por el periodista colombo-estadounidense de origen filipino, Manuel Teodoro, y copresentado por María Lucía Fernández.

Cada domingo, uno de los cinco reporteros que conforman el programa, expone un tema de denuncia social o crónica televisiva de impacto. Entre ellos se encuentra la aragonesa Lucía Benavente, que desde abril de 2017 ha estado al frente de varias investigaciones en el área de salud, drogas, estafas, hurtos y crímenes.

Una de sus últimas informaciones narra la vida de dos jóvenes prostitutas que utilizan la escopolamina (una droga mortal obtenida de una flor) para robar. La periodista zaragozana acerca además en este reportaje, titulado 'Las bellas donnas', la elaboración de esta droga por parte de un "brujo" de la comuna 13 de Medellín.

Otro de los últimos temas de denuncia social abordados por Lucía Benavente es el boom de cesáreas en Colombia, que ha despertado la atención de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La reportera aragonesa también forma parte del programa 'El Rastro' de Caracol Televisión, que se emite los festivos por la tarde y que cuenta durante una hora la historia real de un crimen. En él se incluyen los testimonios de los familiares de la víctima, investigadores del caso y el autor condenado quien narra la versión desde la cárcel en la que está preso.

TEMAS SENSIBLES

Para Lucía Benavente, llegar a la televisión colombiana "ha sido un camino largo, difícil en algunos momentos, pero es una responsabilidad enorme tener una hora en prime time cada cinco semanas" y tratando temas "que son muy sensibles o desenmascarando de frente con nombre y apellido a un presunto estafador".

Sobre su popularidad, la reportera más joven del programa 'Séptimo Día' confiesa lo siguiente: "A veces la gente me reconoce por la calle y me da vergüenza, pero esos momentos me ayudan a ser consciente del impacto de las investigaciones que hacemos y de la importancia de ser riguroso en la información: a veces tratamos temas muy sensibles".

Tras casi seis años fuera de España, Lucía Benavente considera que ha progresado profesionalmente y ha aprendido a "ser muy tolerante con otras maneras de pensar y entender el mundo, a escuchar más atentamente". En cuanto a la comunicación, "he aprendido a tener más tacto en la forma de decir las cosas".

APUESTA PERSONAL

La idea de viajar a Colombia para continuar su trayectoria profesional surgió de una "profunda reflexión", tras haber trabajado en varias emisoras de Cadena SER y realizar el último curso de la carrera de Periodismo en Alemania.

De esa época de formación, y de sus prácticas en la radio de Ejea de los Caballeros, la periodista aragonesa valora la adquisición de esa capacidad de "síntesis" tan importante para ejercer una profesión como la de periodista.

Para este proyecto, les pidió a sus padres un préstamo de 3.000 euros y se lanzó a la aventura en la emisora de Caracol Radio en Bucaramanga, en la región colombiana de Santander. Tras nueve meses en este lugar, Lucía Benavente aceptó la propuesta de su jefe, Julio Sánchez Cristo, para trabajar como corresponsal de la cadena en Miami.

Regresó en febrero de 2015 a Colombia, como periodista del programa RCN Radio en Bogotá, y desde 2017 ya forma parte del equipo de Caracol Televisión. Ha asegurado que, cuando regrese a España, su intención sería centrarse en estudiar para dedicarse a la docencia.