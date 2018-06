Violencia género. unidos podemos apoyará la "insuficiente"propuesta del psoe de formar a jueces en violencia de género

7/06/2018 - 15:17

Unidos Podemos votará en el Pleno de la semana que viene a favor de la propuesta anunciada por el PSOE para formar a los jueces en materia de violencia de género porque se incluye dentro del Pacto de Estado, aunque reconoció que a su grupo le gustaría ir "más allá" y que el pacto en general le parezca "insuficiente".

Así lo anunció este jueves la portavoz del grupo, Irene Montero, quien señaló que "cualquier cosa" que ponga en práctica el pacto de Estado que el anterior Gobierno renunció a desarrollar contará con su apoyo, "aunque tengamos diferencias de matiz y queramos ir más allá".

Simétricamente, dijo confiar en que el nuevo Ejecutivo socialista no vetará las propuestas de Unidos Podemos de anclar las pensiones a la subida del IPC y de aprobar permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles; iniciativas que ya presentó en su día y llevará al Pleno en cuanto le quepa en el cupo.

Montero, que comenzó su rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces felicitándose por las sentencias del Tribunal Supremo que niega la condición de autónomos a los repartidores de Delivero y la flexibilización total de las licencias VTC, insistió a preguntas de los periodistas en el reproche lanzado esta mañana por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, a la elección de ministros por el nuevo presidente, Pedro Sánchez.

"Decir que es un Gobierno para hacer guiños o contentar a PP y Ciudadanso y no para tener la mejor relación con nosotros es una evidencia", apuntó, pero, también como Iglesias, dijo que al Gobierno "hay que valorarlo por sus hechos" y ahora "es el momento de dejar que este gabinete empiece su trabajo para valorar lo que hace", pues "toca darle un margen a ver si responde a las necesidades de la España del 15-M.

En particular, sobre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo que el nombramiento de un juez que dijo que en los CIE no se violan derechos humanos y condenó a activistas "no es un guiño a la España del cambio, al 15M, sino al PP", que le propuso, según ella, para muchos cargos.

Antes de la Junta de Portavoces, el diputado de En Comú Podem, Josep Vendrell, abundó en esta prudencia al preferir esperar a la "acción concreta de gobierno"; por el momento, sólo se preguntó si el nuevo Gobierno tendrá políticas progresitas "avanzadas y profundas" o se verán hipotecadas por la economía liberal, si los derechos los definirá el Ministerio de Justicia o el de Interior, y si la relación con Cataluña tendrá "una orientación más de diálogo y federalista" en la línea de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, o "más centralista" en la del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Josep Borrell.

A su vez, el diputado de En Marea Anxo Quintana avanzó que en la confluencia gallega de Unidos Podemos estarán "muy atentos a las políticas reales" y dijo que el de Marlaska es "un cargo con tonalidades oscuras", mientras que celebró "de forma pletórica la muy notable presencia de mujeres".

