Un curso forma a jóvenes agricultores de Valladolid en nuevas tecnologías, vitivinicultura y ecología

7/06/2018 - 16:43

El Centro Integrado de Formación Profesional y Capacitación Agraria de La Santa Espina ha acogido este viernes la III Jornada sobre Nuevas Tecnologías dirigida a jóvenes agricultores, los cuales han recibido también formación en vitivinicultura y ecología.

LA SANTA ESPINA (VALLADOLID), 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha clausurado este jueves la III jornada, enmarcada en las actuaciones del IV Plan de Juventud 2016-2019 de la Institución provincial.

El objetivo de estas jornadas es desarrollar planes de formación en nuevas tecnologías para los profesionales de la agricultura, que faciliten la emancipación de los jóvenes, mejoren la calidad de vida de la juventud en el medio rural y favorezcan su desarrollo, según ha destacado Carnero en declaraciones recogidas por Europa Press.

Tras desatacar el creciente auge de la agricultura ecológica en general, Jesús Julio Carnero se ha referido a la vitivinicultura ecológica, que "en cierto modo es una vuelta a los orígenes en el cultivo de las viñas", al prescindir de insecticidas y herbicidas químicos, descansar la tierra, considerar la viña "como parte del paisaje" y el vino "como expresión de su ecosistema".

"Los vinos ecológicos tienen un gran potencial para llegar a ser vinos de alta calidad, como han demostrado con su experiencia personal los ponentes que han participado en la mesa redonda de hoy, ya que se pueden definir como vinos muy auténticos y singulares. No en vano son vinos muy expuestos a las condiciones de su medio ambiente, tanto de clima como de suelo, lo que sin duda afecta a los matices de la uva y del vino", ha añadido el presidente de la Diputación, que ha destacado la unión del mundo del vino con juventud, ecología y nuevas tecnologías.

La jornada se ha iniciado con una ponencia marco a cargo de Jaime Serrano Madrid, presidente y CEO de NEC Ibérica que ha analizado 'La transformación digital de la agricultura, la vitivinicultura y las industrias asociadas'.

Tras dicha ponencia ha tenido lugar la mesa redonda 'Experiencias en vitivinicultura ecológica', moderada por Carlos Albano Martín, director del Centro Integrado de Formación Profesional La Santa Espina, y en la que han participado Vicente Abete, responsable de viticultura de Bodegas Emilio Moro, que bajo la marca La Felisa (DO Ribera del Duero) elabora un tinto ecológico con crianza que ha sido una de las sensaciones del año 2018; Silvia García, directora técnica de Concejo Bodegas, que elabora Burro Loco (DO Cigales) rosado que obtuvo en 2017 la Gran Medalla de Oro en el Concurso Mundial de Bruselas, celebrado en Valladolid; Richard Sanz, copropietario y fundador de Bodegas Menade (DO Rueda) es el responsable enológico de la bodega, con un trabajo basado en el respeto por la naturaleza y en la vuelta a la tradición, y Antony Terryn, alma mater de la bodega Dominio del Bendito (DO Toro) que apuesta por la viticultura ecológica como la única forma para elaborar grandes vinos.