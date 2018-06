Ciudadanos ve en Planas un "perfil técnico correcto" pero duda del proyecto

Madrid, 7 jun (EFE).- Ciudadanos (Cs) ha asegurado hoy que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tiene un "perfil técnico correcto" pero ha expresado sus dudas sobre el "proyecto" del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, han declarado a Efeagro fuentes del Grupo Parlamentario en el Congreso.

"Como ministro, lo vemos con un perfil técnico correcto, si bien nos interesan, más que los nombres, las políticas que pueda llevar a cabo y con quién", han apuntado desde Ciudadanos, en reacción al nombramiento del nuevo titular del Departamento.

"El barco, que puede tener a priori buenos marineros, no irá a ninguna parte si no tiene un rumbo definido. La estética o los gestos pueden parecer importantes, pero lo verdaderamente esencial es el proyecto y eso aún no lo conocemos", han añadido las fuentes.

"Deseamos suerte y acierto a Luis Planas. La suerte va a necesitarla, pues no tendrá nada fácil operar en el Gobierno más débil de la democracia, sin un proyecto definido y quién sabe con qué hipotecas para con los nacionalistas. En cuanto al acierto, se lo deseamos con toda sinceridad por el bien de España", han indicado.