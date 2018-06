Tribunales.-Absuelto el joven acusado de abusar sexualmente de la exnovia de su hermano y retenerla dos días

7/06/2018 - 17:47

La Audiencia Provincial de Almería ha absuelto al joven de 29 años para el pedían 15 años de prisión como el acusado de raptar a punta de cuchillo a la exnovia de su hermano y mantenerla encerrada durante dos días para agredirla sexualmente en varias ocasiones.

ALMERÍA, 7 (EUROPA PRESS)

La sentencia de la Sección Segunda, a la que tuvo acceso Europa Press, concluye que no ha quedado con la "suficiente claridad y evidencia" que A.O. cometiera los hechos que se le imputaban. Señala que la versión de la víctima no es "corroborada por dato externo alguno" y que presenta "contradicciones de entidad suficiente para generar duda en el tribunal".

En concreto, indica que, a lo largo de la instrucción y en el acto de juicio oral, se aprecian "contradicciones y variaciones" en sus testimonios y alude a la forma de relatar los episodios enjuiciados "en los que se añaden unas veces, y se suprimen otras, datos relevantes no manifestados anteriormente o manifestados y suprimidos".

El tribunal apunta a "ciertas e importantes diferencias" entre la declaración formal que hizo en sede policial y la primera puesta en conocimiento de los hechos, donde no dijo "nada del suministro de pastillas o somníferos" durante su retención, ni que en el interior del taxi que ambos tomaron "él hiciese exhibición de un cuchillo para forzarla a ir con él"

Añade que fue en el juzgado "donde introdujo el empleo de somníferos y el haber sido amordazada pero no explica como" y remarca que no hay parte médico que corrobore una "mínima" lesión en muñecas y tobillos tras haber sido amordazada durante dos días como tampoco análisis de sangre u orina que pudiera determinar "que efectivamente se le administraron somníferos".

Al hilo de esto, la sentencia indica que, en el plenario, relató "que, el día de los hechos, apareció de forma sorpresivo y no que había quedado con él para verse en la rotonda de El Puche, que el cuchillo se lo sacó antes de llamar al taxi, que le puso en la boca un papel plateado como una cinta y en las manos y pies un cable, y que si gritaba le daba electricidad".

"SERIAS DUDAS"

"Consideramos que las contradicciones advertidas revisten suficiente entidad como para generar duda en el ánimo de este tribunal, que tiene serias dudas sobre si los hechos denunciados ocurrieron o no, no solo por las variaciones en los testimonios de la víctima, sino por la forma de relatar los diferentes episodios en los que se añaden unas veces y se suprimen otras, datos relevantes no manifestados anteriormente o manifestados y suprimidos", concluye remarcando la "ausencia" de "dato objetivo alguno" que corrobore su versión y la ausencia de testigos.

Según recogía el escrito de acusación fiscal y estimado no probado por el tribunal, A.O., quien en juicio aseguró que las relaciones sexuales habían sido consentidas, contactó por teléfono con la joven, que había sido novia de su hermano, a mediodía del 28 de agosto de 2015 y la invitó a ir con él a la feria.

Tras quedar en una rotonda que da acceso a un barrio de la capital, ambos se subieron a bordo de un taxi y, entonces, "sin que lo viera el taxista", el procesado esgrimió un cuchillo con el que "la intimidó" y la obligó a ir a su casa "con intención de mantener relaciones sexuales con ella".

La fiscal precisó que A.O. encerró presuntamente a la víctima en una habitación alquilada en la que residía, "desconectó" el teléfono que llevaba y no la dejó salir hasta el 30 de agosto cuando ya ella pudo marcharse a su casa.

Durante los dos días que aseguró haber permanecido privada de su libertad deambulatoria, "fueron varias veces" las que el acusado "la obligó a mantener relaciones sexuales completas sin su consentimiento" aunque, según remarcó el escrito, ella "accedió por miedo ya que, en ocasiones, le enseñaba el cuchillo y en otras la forzaba haciendo uso de la fuerza".

El Ministerio Público recogió, asimismo, que A.O., en prisión provisional desde agosto de 2016, llegó supuestamente a suministrarle "alguna sustancia que hizo que la víctima llegará a perder el conocimiento para mantener igualmente relaciones sexuales".