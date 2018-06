María Dueñas recalca que un gobierno con tantas mujeres "solventes y capaces" es señal de que "algo cambia"

Compara a los inmigrantes llegados a España con los protagonistas de 'Las Hijas del Capitán' en Nueva York en los años 30 del Siglo XX

La escritora María Dueñas ha recalcado este jueves que la composición del nuevo Gobierno del socialista Pedro Sánchez, con mayoría de mujeres "solventes y capaces, que estaban ahí y no han salido de la nada" es una "señal estupenda" de que "algo cambia, y ya era hora".

Dueñas ha atendido a los medios de comunicación antes de participar este jueves en un encuentro con lectores en la Feria del Libro de Valladolid con mucha atención en el papel de las mujeres, protagonistas siempre de sus novelas, como ocurre con la última, 'Las Hijas del Capitán'.

Tras advertir de que cree que existen "prejuicios" que llevan a algunos varones a no leer noveles escritas por mujeres y argumentadas desde un punto de vista femenino, a preguntas de los periodistas, ha valorado la composición del gabinete ministerial de Pedro Sánchez, con once mujeres y seis hombres.

"Es una señal estupenda de que algo está cambiando, y ya era hora. Estas mujeres, capaces, solventes, no han salido de la nada, estaban ahí", ha recalcado Dueñas, que ha considerado que hasta ahora las féminas estaban "un poco en los márgenes del poder", sin embargo ahora se forma un gobierno con un "elenco de mujeres magníficas".

La novelista se ha reconocido "encantada" con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y ha deseado "la mejor suerte" tanto a las ministras como a todos los miembros del mismo y que espera que puedan "hacerlo bien dentro de las limitaciones" que encontrarán.

Entre los miembros del Ejecutivo también se ha referido al también escritor Maxim Huerta, nuevo ministro de Cultura, a quien ha deseado que pueda "transferir su sensibilidad" a proyectos y ejercicios de "política real" para fomentar la cultura, la lectura y la literatura.

Dueñas le ha animado a plantear "propuestas serias" de fomento de la lectura tanto en niños como en adultos, pues ha recordado que España "no se encuentra entre los líderes" en Europa en lectores y en venta de libros.

Ella, como ha reconocido, ha vivido una trayectoria literaria que no considera "común", pues desde su primera novela, 'El Tiempo Entre Costuras' ha cosechado un notable éxito y sus tres publicaciones posteriores también han sido "muy bien aceptadas" por los lectores.

A la Feria del Libro de Valladolid llega a las pocas semanas de publicar su cuarta novela, 'Las Hijas del Capitán', centrada en la población migrante española que se asentó en Nueva York en las primeras décadas del Siglo XX.

Con esta temática, adquieren pesos dos asuntos como la inmigración y el papel de la mujer. Sobre esto segundo, María Dueñas ha reconocido que los protagonistas responden a una imagen y un patrón femeninos, ya que ha recalcado que es mujer su mentalidad es "de mujer", por lo que sus tramas se posicionan en el punto de vista de ellas.

Con ello, ha reflexionado, resulta "más fácil llegar a las mujeres", pero ha reiterado que le parece "injusto" que se le ponga la etiqueta de escribir para ellas, algo que ha reprochado que generalmente surge de personas que "ni se han molestado" en leer sus novelas y que, en un sector del público masculino, demuestran "prejuicios".

De hecho, ha incidido en que la sensibilidad femenina de sus obras sí que interesa a muchos hombres, "que no tienen prejuicios" y que disfrutan de la literatura "sin trabas".

Al respecto de la inmigración, María Dueñas ha recordado que la situación en la que se fueron hasta "cuatro o cinco millones" de españolas a América del Sur y del Norte en las primeras décadas del pasado siglo tiene paralelismos con la de multitud de inmigrantes que han llegado a España en los últimos años.

"ÉRAMOS ASÍ HACE 80 AÑOS"

"Pero a veces parece que no nos damos cuenta y que no va con nosotros, cuando en realidad nosotros éramos así hace ochenta años", ha reflexionado Dueñas, quien ha advertido de que aunque quiere "despertar esa sensibilidad" sobre los inmigrantes, no pretende "dar lecciones de pedagogía ni adoctrinar".

Eso sí, la autora de 'Las hijas del capitán' no ha querido establecer ese paralelismo con los jóvenes españoles que han emigrado en los últimos años, pues los que salían del país en la década de los 20 o de los 30 lo hacían con "muchísimas carencias", con "un hatillo de ropa y una maleta de cartón" y llegaban a una ciudad "dura" con 7 millones de habitantes y con un tercio de población inmigrante, en la que se producía una "verdadera lucha por la supervivencia".

Sin embargo ahora, los jóvenes, aunque se vean "obligados o estimulados" a irse de España para buscar oportunidades laborales, lo hacen "bien formados, con títulos, sabiendo inglés, con un iPhone, un ordenador portátil y con papá y mamá en la retaguardia".

María Dueñas ha explicado que sus novelas tienen un proceso de casi tres años, entre la preproducción, la escritura, la corrección y la promoción, pero ha aseverado que afronta cada una de ellas con el "estímulo" que supone el éxito de la anterior y sin querer retarse a sí misma a vender más ejemplares.