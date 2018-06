La diseñadora flamenca Noelia Millares dona al Hospital Reina Sofía unos zapatos inspirados en la donación

La diseñadora de zapatos artesanos Noelia Millares ha visitado este jueves el Hospital Universitario Reina Sofía para sumarse a la XVI Semana del Donante, que se celebra hasta este viernes, para promover la importancia de la donación. La artista onubense ha hecho entrega a la directora gerente del hospital, Valle García, de unos tacones muy especiales que ha diseñado para la ocasión inspirándose en la donación de órganos.

CÓRDOBA, 7 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado la Junta de Andalucía en una nota en la que ha señalado que, según ha explicado la diseñadora, ha puesto "mucho corazón en el diseño de estos zapatos de tacón combinando el rojo y el blanco". "Me he basado en el logo de la campaña de la donación de órganos del Hospital Reina Sofía y he estampado el corazón envuelto como regalo en la puntera y en el tacón, mientras que en el resto del zapato cobran protagonismo los lunares y el lema 'Regala vida, dona órganos'", ha dicho.

Millares ha asegurado que "ha sido un lujo recibir este encargo" que ha diseñado y realizado "con mucha ilusión". "Poder poner mi arte al servicio de una campaña tan solidaria como la que se lleva a cabo desde este hospital con la donación ha sido una experiencia muy bonita a la que me gustaría dar continuidad. Ojalá éste sea el primero de muchos de los diseños que me gustaría realizar para contribuir de esta manera aportando lo mejor que sé hacer, diseñar zapatos artesanos", ha expresado.

Por su parte, la directora gerente del hospital, Valle García, ha agradecido a la diseñadora su trabajo y ha explicado que estos tacones "simbolizan, por una parte, los pasos que se han ido dando en nuestro hospital hasta situarnos como un referente a nivel andaluz y nacional y, por otra, lo que aún queda por andar, un camino sembrado de esperanza que recorremos día a día de la mano de la sociedad".

Además, después de recibir el carné de donante por parte de las asociaciones de trasplantados y fotografiarse junto al monumento al donante, Noelia Millares ha visitado un autobús y una terraza muy especial que permiten llevar la esencia del Real Jardín Botánico de Córdoba hasta el complejo sanitario.

Ambos proyectos, impulsados por la Unidad de Actividades Motivacionales, se desarrollan en colaboración con el Instituto Municipal de Gestión Medio Ambiental (Imgema) Real Jardín Botánico y su presidenta, Amparo Pernichi, también ha estado presente en el acto de hoy.

JARDÍN VERTICAL

Además, también han visitado la terraza al aire libre del Hospital Materno Infantil que ha sido decorada con jardines verticales infantiles donde los niños ingresados podrán realizar talleres de ciencia recreativa y medioambiental y relacionarse con la naturaleza. Esta actividad es posible gracias a la colaboración entre el hospital e Imgema Real Jardín Botánico, a través de la Ciudad de los Niños y las Niñas y el proyecto 'Aprender Jugando' de la Universidad de Córdoba.

En este sentido, en la visita de este jueves ha estado presente, entre otros responsables de la universidad, la decana de la facultad de Ciencias de la Educación, María del Mar García.

En la fase creativa, los niños decorarán dos macetas con corazones (emblema de la semana del donante), además de colocarle su nombre. Una vez hecho esto, pasarán a trasplantar dos plantas en ellas y colocarlas en el sitio escogido. Las plantas son aromáticas, ornamentales y crasas. Una vez que los niños hayan terminado su hospitalización podrán llevarse una de las plantas sembradas, como símbolo de su recuperación, quedando la otra en el hospital, para formar parte de este jardín.

Una de las actividades que podrán desarrollar los niños consiste en conocer el mundo vegetal a través de un recorrido explicativo de las plantas escogidas para la realización del jardín vertical.

El trabajo al aire libre, el contacto con la naturaleza mediante el juego activo, manipulativo y cooperativo harán su estancia en el hospital más grata, lo que posiblemente repercutirá de manera positiva en su estado de ánimo y, por tanto, en su salud. Este es el inicio de una serie de talleres que después del verano se pondrá en marcha a través del proyecto 'Aprender Jugando' en el centro hospitalario.

'UN JARDÍN PARA LLEVAR'

'Un jardín para llevar' es el nombre con el que se conoce un autobús innovador que se ha decorado por parte del Botánico, la Fundación Descubre y Aucorsa a fin de acercar el mundo de la botánica y las plantas a todos los cordobeses de una manera dinámica participativa y divertida.

El interior del autobús cuenta con paneles informativos, mesas para realizar talleres, medios audiovisuales, así como material vegetal y expositivo, que permiten al visitante descubrir el Real Jardín Botánico de Córdoba. Este bus ha estado aparcado esta mañana frente a las urgencias de adultos del hospital y lo han podido visitar profesionales y usuarios.

Finalmente, el Hospital Universitario Reina Sofía concluirá este viernes esta semana dedicada la donación con un 'flashmob' al que asistirán alrededor de 200 personas para bailar una coreografía por la donación.

Con esta actividad organizada por el Gran Teatro, la Academia Langa, la Escuela 'Yocanto' y el Hospital Reina Sofía se pone fin a esta semana que ha permitido llevar a cabo numerosas iniciativas que persiguen hacer llegar el mensaje y la importancia de la donación de órganos a todos los colectivos.