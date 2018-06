Un 38% de conductores españoles de vehículos ligeros excede el límite de velocidad, según Abertis

7/06/2018 - 18:25

Un 38% de las personas que conducen un vehículo ligero en España supera la velocidad permitida, según los datos del primer Observatorio Global Abertis, sobre el comportamiento de los conductores en la red de autopistas del Grupo.

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la compañía este jueves en un comunicado, el estudio recoge los datos agregados de los diferentes observatorios de la conducción de los clientes de Abertis que se han realizado en 2017 en seis países de la red del Grupo: España, Francia, Argentina, Brasil, Chile y Puerto Rico.

Durante 2017, se han analizado más de dos millones de vehículos (pesados y ligeros) durante 49 días en siete localizaciones y, según los últimos datos, el 32% de los conductores analizados no respeta el límite de velocidad máxima y el 26% no respeta la obligatoriedad de circular por el carril derecho.

Otros datos indican que el 44% no usa debidamente los intermitentes para señalizar los movimientos, el 25% no respeta la distancia de seguridad mínima con otros vehículos, el 5% usa el móvil durante la conducción y un 36% de los pasajeros posteriores no usa cinturón de seguridad.

ESPAÑA

En el caso de España, el estudio muestra que la falta de uso de intermitentes para adelantamientos y cambios de carril se sitúa en un 45%, y que un 16% de vehículos ligeros en autopistas interurbanas incumple la distancia de seguridad.

También señala que aproximadamente un 5% usa el móvil al volante y que el incumplimiento del uso del cinturón por parte de pasajero posterior registra un 21%.

La compañía ha recordado que se calcula que el uso del móvil al volante multiplica por 23 la posibilidad de accidente y que el uso del cinturón de seguridad reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente, mientras que los sistemas de retención infantil reducen un 75% los fallecimientos y en un 90% las lesiones.