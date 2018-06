El Teatre Coliseum homenajeará a Queen hasta el 17 de junio

7/06/2018 - 18:32

El Teatre Coliseum de Barcelona se convertirá desde este jueves hasta el 17 de junio "en la catedral del rock" en un homenaje a la mítica banda Queen con el espectáculo 'We Love Queen', ha informado la sala en un comunicado.

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

Con 16 temas del repertorio de Queen, este espectáculo propondrá "una nueva manera de escuchar, sentir y disfrutar" las canciones de una de las bandas de rock más destacadas del siglo XX, en un concierto enérgico con músicos en directo.

Este espectáculo está dirigido por la compañía Yllana, vinculada desde hace tiempo a espectáculos como 'Hoy No Me Puedo Levantar', 'The Hole' y 'Mayumaná y Rumba', entre otros.