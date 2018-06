Beltrán Pérez avisa de "problemas" en mercados como el de San Gonzalo por la "baja ejecución" de Espadas

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla y portavoz del Grupo Popular, Beltrán Pérez, ha alertado este jueves de que los mercados de abastos de la ciudad afrontan múltiples "problemas", como consecuencia de la "baja ejecución presupuestaria" del Gobierno local socialista en lo que respecta a las actuaciones programadas en estos espacios.

En un comunicado, el PP ha informado de que Beltrán Pérez ha visitado este jueves el mercado de San Gonzalo de Triana, donde ha escuchado los problemas de los placeros y ha pedido al alcalde "una apuesta real en los mercados de la ciudad ante la baja ejecución presupuestaria de 2017, cuando se han dejado 700.000 euros sin invertir" en lo que concierne a estos espacios. "Es decir, había presupuestados 850.000 euros para mejoras e inversiones en los mercados y en 2017 no se ejecutó ni el 13 por ciento", ha criticado.

Así, el candidato y portavoz del PP ha señalado que "estamos hablando de gente que lucha duro todos los días para mantener abierto su negocio, gente que se levanta muy temprano para mantener a sus familias y crear riqueza, gente que paga impuestos altos para tener los mejores servicios", mientras "la realidad en el mercado de San Gonzalo es la misma que en el resto de mercados de abastos de la ciudad, porque no se invierte el dinero presupuestado y el gobierno del PSOE no cumple lo prometido ni ejecuta lo presupuestado".

En el caso concreto del Mercado de San Gonzalo, por ejemplo, "hay problemas de aparcamientos y accesibilidad y hay mucha dificultad para acceder al recinto", toda vez que "hay problemas en el tratamiento que se da a los autónomo y es necesario un plan de ayudas a autónomos y comerciantes para reactivar la economía local". "Vamos a realizar una propuesta de la mano del nuevo Consejo de Ciudad que entusiasme a autónomos y reactive la economía local", ha explicado Pérez.

Del mismo modo, el candidato y portavoz del Grupo Popular ha manifestado que "estamos hablando de problemas que no se resuelven por la nula gestión y falta de implicación del alcalde del PSOE, lo que provoca que se acabe con puestos cerrados en el mercado, como ocurre en el mercado de San Gonzalo". Por eso, ha pedido al alcalde que "actúe inmediatamente sobre los mercados de Sevilla, en concreto en el de San Gonzalo, porque si no se hace algo terminará desapareciendo y no lo podemos consentir".

"No se puede dejar morir el futuro de 60 familias que viven, trabajan y creen en Sevilla y en su barrio. Si se mueren los mercados, se muere Sevilla, por lo que el gobierno del PSOE tiene que hacer algo cuanto antes", ha reclamado el dirigente popular.