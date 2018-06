Gay de Montellà cree que África relevará a Asia como potencial comercial antes de 2050

7/06/2018 - 19:35

El presidente de Fomento del Trabajo, Joaquim Gay de Montellà, considera que África "tomará el relevo" de Asia y Sudasia como espacio geográfico con mayor potencial para la expansión comercial antes de la década de los cincuenta.

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

Así lo ha considerado este jueves durante la presentación de la asignatura 'Doing Business in Europe and Africa' que se imparte en el Global MBA del CEU Institute for Advanced Management, según ha informado la Universitat Abat Oliba CEU en un comunicado.

Para Gay de Montellà hay que establecer conexiones con el espacio africano, por lo que ha resaltado la importancia del enlace fijo de Tarifa para potenciar los lazos comerciales con África, que supondría establecer un puente entre ambos continentes análogo al del Canal de la Mancha.

El presidente de Fomento del Trabajo también ha destacado la importancia presencia de compañías españolas en Marruecos y ha destacado las energías renovables, las infraestructuras, la agricultura y la logística como los sectores que más proyección tendrían en la expansión africana.

La presentación de la nueva asignatura, que ha tenido lugar en la Universitat Abat Oliba CEU, también ha contado con la presencia de su conductor y propietario de Promaco, Carlos Larrahona.