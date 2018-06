Bloqueadas hasta este viernes las negociaciones en educación, con las ofertas de los sindicatos "al límite"

7/06/2018 - 20:11

Educación vuelve a convocar para este viernes a las organizaciones, que critican tanto la cantidad como el calendario propuesto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 (EUROPA PRESS)

Las negociaciones entre la Xunta y los sindicatos con representación en la mesa sectorial de educación no universitaria --CIG, ANPE, UGT y CC.OO.-- continúan bloqueadas, pues las organizaciones todavía ven "insuficiente" el aumento retributivo propuesto por la Administración y aseguran que sus ofertas se encuentran "en el límite".

En la mesa de este jueves, ambas partes han acercado sus posturas, de modo que la Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos ha fijado su cuantía en unos 80 euros más al mes para todos los cuerpos docentes y a repartir en cuatro plazos, que empezarían en 2018 y concluirían en 2021.

Los sindicatos han tachado de "insuficiente" e "irrisoria" esta cantidad, que a partir de este jueves dista en 20 euros de la propuesta más baja, la de CC.OO., que la ha reducido hasta los 100 euros mensuales para la homologación salarial del profesorado gallego.

UGT y ANPE, en defensa de la "unidad sindical", se han mantenido firmes en su oferta de 115 euros, mientras que la CIG la fija en 150 e insiste en abrir negociaciones para "recuperar derechos laborales perdidos" en los años de "recortes". Con todo, fuentes sindicales han asegurado que la Xunta prevé trasladarles este viernes su última oferta.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de CC.OO. en la mesa, José Manuel Fuentes, ha criticado que la Administración pública "no mueva el calendario" de aplicación del acuerdo, ya que su organización ha propuesto limitar hasta 2020 la ejecución de la subida.

Fuentes también ha advertido de que han llegado al "límite" con su oferta de 100 euros y ha anunciado que "no bajarán si no hay cambios en el calendario y en la cantidad" propuesta por la Consellería. "Pero con 80 euros, ni de broma", ha esgrimido.

"FINAL COMPLICADO"

Por su parte, el presidente de ANPE Galicia, Julio Díaz, ha lamentado la "poca voluntad de negociación" de la Xunta, que ha hecho "un simple movimiento de cinco euros" con respecto a la semana pasada. Sin embargo, sí ha visto "positivo" que la subida afecte a las 14 pagas extraordinarias y no a las 12 como en anteriores acuerdos.

Así, tal y como ha avisado, su organización "no va a entrar en un tira y afloja" ni va a "hacer una feria" del diálogo. Asimismo, ANPE augura un "final complicado" para la mesa de este viernes, porque, en sus palabras, "la distancia es todavía muy grande" entre ambas partes.

"Tenemos que decir también que llevamos muchos años soportando el problema de la crisis que generaron los políticos, no nosotros", ha declarado para después pedir a la Xunta que "tenga en cuenta" que los profesores mantienen "reivindicaciones importantes que no son solo retributivas".

Por su parte, la representante de UGT, Paula Carreiro, ha lamentado que la oferta de la Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos esté "muy por debajo de lo que sería la homologación", ya que la subida de 80 euros situaría al profesorado gallego en torno al séptimo lugar de la tabla comparativa de las Comunidades.

Además, ha destacado que la cifra de 115 euros "no la han movido ni la van a mover para no fastidiar la negociación", y a renglón seguido ha incidido en que, "si mañana no se llega a un acuerdo, intentarán reabrir las negociaciones en otro momento", si bien "no descartan" movilizaciones.

"FRAUDE" DE NEGOCIACIÓN

En sus declaraciones, el secretario nacional de la CIG-Ensino, Suso Bermello, ha tachado de "fraude" la propuesta de Educación, puesto que liga "el 0,2 o el 0,3 por ciento" del aumento retributivo con el acuerdo obtenido en la subida de la masa salarial a todos los cuerpos de funcionarios de todo el Estado. "Retraen dinero de esa partida ya comprometida para dárnoslo", ha resumido.

Así a todo, Bermello ha acusado al resto de centrales sindicales de "entrar al juego" de un diálogo "coartado" por la Administración autonómica: "No estamos dispuestos a reducir nuestra cuantía --150 euros más al mes-- si no existe un compromiso de negociación de otros términos".

Asimismo, ha censurado que los límites propuestos por la Xunta para la aplicación del aumento --hasta 2021-- "sobrepasan el actual mandato" del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, pues la actual legislatura concluirá en 2020.

"(La Xunta) está hipotecando el futuro Gobierno si el presidente marcha a Madrid, y habría la imposibilidad de modificar los criterios del acuerdo para compararnos con el resto del Estado", ha advertido.

Por último, la CIG-Ensino también ha afirmado que, si no hay acuerdo este viernes, "no les quedaría más remedio a convocar movilizaciones del profesorado".