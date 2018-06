Logroño regulará las viviendas de uso turístico

7/06/2018 - 20:12

Logroño regulará las viviendas de uso turístico para que, entre otras cuestiones, esta actividad esté sujeta a licencia urbanística, cuente con el permiso de la comunidad de propietarios y se identifiquen adecuadamente en el edificio donde se ubiquen y a la entrada de la vivienda.

LOGROÑO, 7 (EUROPA PRESS)

Además, se pide que la actividad se pueda ejercer en una sola planta, que será la más baja de las destinadas al uso de vivienda, y que se determine las zonas saturadas en Logroño. También, contempla la posibilidad de suspender las licencias, si el porcentaje alcanza un límite perjudicial para el entorno urbano, así como que se establezca un procedimiento sancionador ante los incumplimientos de la norma.

Todo ello, se contempla en una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, y defendida por su portavoz, Beatriz Arraiz, que ha contado también con el apoyo de 'Cambia Logroño' y del PR+. Por su parte, PP y Ciudadanos se han abstenido.

En su intervención, ha recordado que en las últimas semanas "nos hemos reunidos con la Federación de Empresarios de La Rioja y con la Asociación de Hosteleros para acordar qué medidas de competencia municipal podemos adoptar porque el Ayuntamiento de Logroño en la actualidad no regula la actividad relacionada con las viviendas de uso turístico".

La portavoz socialista ha señalado que "la aparición de las viviendas turísticas en las ciudades está provocando nuevos problemas en los núcleos urbanos, como la subida de los precios de los alquileres y falta de oferta o incidentes de convivencia, entre otros".

Para Arraiz, "no podemos equiparar la situación en Logroño a los niveles alcanzados en otras ciudades más turísticas, pero es indudable que ya están teniendo su impacto en el funcionamiento de la vivienda de alquiler y problemas de convivencia, dado que muchos de estos apartamentos se alquilan a grupos numerosos y a despedidas de solteros".

Por su parte, el portavoz del PR+, Rubén Antoñanzas, se ha mostrado favorable a esta propuesta, ya que "entendemos que es más beneficiosa que perjudicial para la ciudad".

Su homologo de Ciudadanos, Julián San Martín, ha señalado que "no se puede renunciar" al impacto económico que tienen estas viviendas, si bien "no somos ajenos a los problemas sociales e incluso de economía sumergida" que en algunos casos conlleva. No obstante, ha apuntado que "no podemos hacer la casa por el tejado", ante lo que ha abogado por contar con un marco jurídico nacional más que legislar por comunidades y ciudades".

La concejal de 'Cambia Logroño', Marina Blanco, ha reclamado ya que se trabaje para "evitar los efectos negativos de este tipo de consumo" que está cambiando a nivel del alquiler que, entre otras cuestiones, hace que se incrementen los precios del alquiler, las "ciudades se convierten en parque de atracciones", y se está produciendo una "especulación digital".

El concejal de Desarrollo Urbano, Pedro Sáez Rojo, ha señalado que "es un asunto que nos ocupa y preocupa a todos", pero tenemos dudas de la legalidad de aspectos de la moción, que espera que "próximamente se resuelvan en la normativa autonómica".

BANDERA DE LA RIOJA EN ARCO

Por otra parte, el pleno ha aprobado una moción del PR+, defendida por el portavoz de la formación, Rubén Antoñanzas, y que ha contado con los votos a favor del propio Partido Riojano, PSOE, Cambia Logroño y Ciudadanos, para la incorporación de la bandera de La Rioja en el arco de San Bernabé en las próximas fiestas. El PP se ha abstenido.

No obstante, en el momento de la votación, y tras intervenir la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, que ha calificado de "barato" y "barriobajero" el discurso de Antoñanzas, se ha producido un "rifi-rafe" entre el concejal del PR y el presidente del Pleno, Ángel Sáinz Yangüela, al pedir el primero responder por "alusiones", algo que no ha concedido Sáinz Yangüela, apelando al Reglamento.

Finalmente, y tras cinco minutos de tensión, debido a que al portavoz regionalista no se le había contabilizado su voto, al estar protestando en el momento de la emisión de su apoyo, se ha repetido la votación.