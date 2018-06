El presidente de la Cámara de Zaragoza subraya que una empresa "solo es competitiva cuando tiene vocación exportadora"

7/06/2018 - 20:43

La institución cameral concede sus Premios a la Exportación a Zalux, Araven, Sismoha, Soluciones Luminiscentes y Ebroacero

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza, Manuel Teruel, ha subrayado esta tarde que una empresa "solo es competitiva cuando tiene vocación exportadora". Así lo ha afirmado con motivo de la entrega de los Premios a la Exportación 2017, unos galardones que concede la institución cameral y que cumplen 40 años.

En declaraciones a los medios de comunicación, Teruel ha recordado que la Cámara comenzó a reconocer el esfuerzo exportador de las compañías aragonesas hace 40 años y entonces "el contexto era muy distinto, las empresas eran más héroes que ahora para salir al mundo".

No obstante, ahora, "con el apoyo de todos" y la coordinación de las Cámaras de Comercio, Aragón Exterior (AREX) y el Ejecutivo autonómico y central se dota a las empresas de todos los medios disponibles para animarles a salir al mundo. Como ejemplo, ha señalado que recientemente la Cámara suscribió un acuerdo con el Gobierno de Aragón para mejorar la coordinación entre ambos en materia de exportación.

"Aragón tiene unas cifras de exportación importantes y se está creando una cultura de salir a terceros mercados porque el mundo es global", ha comentado, al invitar a las empresas a compartir experiencias para que "se animen unas a otras a salir fuera".

En este punto, Manuel Teruel ha asegurado que "hay oportunidades en todos los sitios y quien mejor sabe dónde están las oportunidades es el propio empresario que conoce su negocio". En su opinión, el mayor problema a la hora de exportar es el pequeño tamaño de las compañías aragonesas, dado que "la internacionalización es cara, requiere de inversión importante en personas y medios", si bien ha insistido en la necesidad de estimular a las compañías para que exporten.

También ha aconsejado aprovechar las tecnologías "para buscar modelos nuevos de comunicación con el exterior, para salir fuera y esa es responsabilidad conjunta de las administraciones y los que representamos el día a día de las empresas ayudándoles a salir fuera", dado que, según ha sostenido, "una empresa solo es competitiva cuando tiene vocación exportadora".

Teruel ha agregado que "puede haber empresas que ganen dinero, pero si no exportan no se sabe si son competitivas, puede ser que tengan un nicho de mercado cautivo y con los cambios tan rápidos que se producen en el mundo antes o después tendrán problemas si no salen al mundo global". Tras un 2017 "magnífico", ha estimado que este año se mantendrán las cifras de exportación.

GRAN POTENCIAL

Para la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno aragonés, Marta Gastón, "estos premios son muestra de que las empresas aragonesas exportan hoy en día en un volumen importante" que crece cada año "como en los últimos tres años, hasta alcanzar en 2017 los 12.019 millones de euros".

"Tenemos un gran potencial para que la diversificación y el número de empresas siga creciendo", ha asegurado Gastón. Son 4.704 las empresas que exportaron desde la Comunidad en 2017. De ellas, 1.520 lo hicieron por un importe superior a 50.000 euros. "Queremos trabajar con ellas para ayudarles a seguir incrementando esos volúmenes de récord y exprimir al máximo la profesional del equipo humano que componen el departamento de Economía, Industria y Empleo y la Cámara de Comercio", ha manifestado.

Gastón ha asegurado que el Gobierno de Aragón trabaja "con el objetivo final de aumentar la competitividad de nuestras empresas y, por tanto, el de nuestra Comunidad". Una finalidad que el Ejecutivo autonómico persigue a través del impulso a la logística, aprovechando la conectividad del territorio y su buena ubicación geográfica. La titular de Economía ha remarcado también la importancia de fomentar las alianzas entre las pymes aragonesas que permitan que sean más fuertes de cara a salir al exterior y buscar nuevos mercados.

CINCO PREMIADOS

En esta edición, la Cámara ha distinguido a Zalux, en gran empresa; Araven, en mediana empresa; Sismoha, en pequeña; Soluciones Luminiscentes, en emprendedor exportador; y Ebroacero, que recibe un premio extraordinario a la trayectoria internacional.

El director comercial de Ebroacero, Ignacio Giménez, ha agradecido este premio a una empresa con 55 años de trayectoria y 50 de ellos vendiendo sus productos al mundo. La exportación supone el 50 por ciento de su facturación, pero alcanza el "90 o 95 por ciento" de forma indirecta, a través de sus clientes para quienes prepara piezas bajo pedido.

Su cifra de negocio es de diez millones de euros y este año se incrementará "un 15 o 20 por ciento", dado que la subida del petróleo ha beneficiado a sus clientes. Ebroacero tiene una plantilla estable de 90 trabajadores y exporta a Europa, especialmente a Alemania y Dinamarca, y a EEUU, Tailandia, Omán y Canadá.

Por su parte, el director de Zalux, José Antonio López, ha indicado que esta empresa de 35 años exporta "desde los comienzos", al principio tecnología fluorescente y ahora led. "El porcentaje de exportación es del 90 por ciento de la facturación e intentamos ser competitivos en el sector de la iluminación, sobre todo con la competencia que tenemos en los mercados asiáticos". Tiene su sede en Alhama de Aragón, con casi 350 trabajadores, y su actividad permite "vertebrar el territorio".

VOCACIÓN EXPORTADORA

El directivo de Araven, Javier Lanús, ha reconocido que este premio es "un estímulo y un reconocimiento a la labor internacional que llevamos haciendo desde hace muchísimos años". Tienen 63 empleados y tres sedes, la principal en España y otras dos filiales en México y Miami (EEUU). Venden a 74 países y el 71 por ciento de su facturación --de 26,3 millones de euros-- corresponde a la exportación.

El CEO de Sismoha, Juan Francisco Calderón, ha apuntado que, en su caso, el porcentaje de exportación es del 99 por ciento, dado que esta compañía nació "con vocación de exportar". Cuentan con 15 trabajadores permanentes y "luego tenemos picos de 65 empleados, que es la media, hasta 80 personas", según los encargos que reciben.

Sus módulos se utilizaron en un principio para viviendas en situaciones de emergencia y después también para campamentos. "Hace seis años que empezamos y hemos multiplicado por diez la facturación", que se sitúa en los 11 millones de euros. Trabajan con la ONU en África y con distintos gobiernos en Sudamérica, llevando módulos para aulas y viviendas sociales a Perú.

Por último, el gerente de Soluciones Luminiscentes, Moisés Gálvez, ha detallado que esta compañía tiene tres años de vida y "hemos entendido que nuestro negocio está fuera, aunque los primeros pasos han sido en el mercado nacional".

Fabrican pinturas luminiscentes y proyectos de I+D para otras empresas, universidades y centros tecnológicos. "Exportamos el 50 por ciento de nuestra facturación que en 2017 fue de 500.000 euros" y tienen siete trabajadores "con proyección de incorporar a más". Venden sus productos a Ecuador, México, Chile, Perú, Francia, Italia, Reino Unido y Alemania.