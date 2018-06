PP de Morón insta a la Junta a acometer el desdoble de la carretera que conecta la localidad con la A-92

8/06/2018 - 13:11

El PP de Sevilla presentará una iniciativa en el Parlamento andaluz para que la Junta retome el proyecto del desdoble de la carretera entre Morón de la Frontera y Arahal, que conecta Morón con la autovía A-92.

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Morón de la Frontera y candidato a la Alcaldía, Antonio Ramírez, y el diputado del PP de Sevilla y portavoz de Fomento en el Parlamento andaluz, Juan Bueno, han visitado la carretera de Morón-Arahal para comprobar el intenso tráfico que tiene esta vía y la "necesidad de que se acometa el proyecto de desdoble que se planteó hace años y que nunca se llegó a ejecutar".

En un comunicado, Ramírez ha señalado que el PP ha reclamado en varias ocasiones a la Junta de Andalucía la ejecución de este proyecto, "ya que es el único pueblo de más de 20.000 habitantes que no está conectado con Sevilla por autovía".

"Se trata de un proyecto que, además, es muy demandado por los empresarios de Morón, especialmente por los del sector agroalimentario, ya que facilitaría mucho el transporte de sus productos", añade.

El presidente del PP de Morón recuerda que hace unos años la Junta llegó a plantearse un proyecto para la mejora de la carretera Morón-Arahal que estaba dotado con un presupuesto de 20 millones de euros. "El proyecto no se ejecutó y, además, desapareció de los presupuestos de la Junta hasta que unos años después salió a licitación por una cantidad muy inferior, 5,6 millones y se adjudicó aún por menos, apenas 3,9 millones", advierte.

"Esa rebaja, de casi el 80 por ciento, en el presupuesto inicial supuso que no se eliminaran las curvas del trazado de la carretera, no se contemplasen ejecutar accesos a las urbanizaciones y no se acometiese el arreglo de las cunetas, lo que ha provocado numerosas inundaciones a los vecinos", agrega.

Para el PP de Morón, este arreglo "low cost" de la carretera Morón-Arahal no tiene sentido porque "no da solución al problema real que supone una carretera que sigue siendo de vía única y continúa teniendo las mismas curvas de antes".

"En Morón, no nos vamos a conformar con las "migajas" que les sobra a la Junta de su presupuesto para mejorar una carretera tan importante como es nuestra conexión con la autovía A-92", subraya. Por eso, desde el Partido Popular se van a pedir explicaciones al consejero de Fomento sobre esta "falta de respuesta a esta demanda casi histórica al municipio y se va a seguir reivindicando lo que a Morón le pertenece".