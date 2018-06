Óscar Puente no espera salidas de personas de su equipo para ocupar cargos en la Administración estatal

8/06/2018 - 13:29

El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva federal socialista, Óscar Puente, ha asegurado este viernes que no espera salidas de miembros de su equipo de Gobierno municipal para ocupar cargos de la Administración estatal que se nombrarán en los próximos días.

VALLADOLID, 8 (EUROPA PRESS)

El primer edil vallisoletano ha bromeado, en declaraciones recogidas por Europa Press, con que "si el jefe no se va, los demás tampoco", pues en los últimos días ha reiterado que él no se iría al equipo del nuevo presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, porque su compromiso está en el Ayuntamiento de Valladolid.

Puente ha explicado que no tiene constancia de que alguno de los concejales se vaya "a mover" y ha dado por hecho que no espera salidas en su equipo de Gobierno, ya que ha destacado que los miembros del mismo están "a gusto" por el buen ambiente de trabajo. Eso sí, ha matizado que los concejales "son libres", por lo que si les llega alguna propuesta que les motive para un cambio no lo impedirá.

En todo caso, ha reconocido que "ha habido alguna opción", que finalmente ha revelado que era la vuelta del concejal de Hacienda y Promoción Económica, Antonio Gato, a la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Duero que ya ocupó hasta el año 2012, pero ha subrayado que el edil socialista también está "muy a gusto".

Por otro lado, ante las informaciones publicadas en la prensa local relativas al posible nombramiento de Helena Caballero como subdelegada del Gobierno en Valladolid, Puente ha recalcado que es una persona "muy válida" y que le gusta esta opción, pues ha considerado que hizo "un gran trabajo" en la CHD en una etapa "complicada" y donde, precisamente, la substituyó Antonio Gato después de menos de dos años en el cargo.

También ha valorado las "capacidades" de la actual vicesecretaria general del PSCyL, Virginia Barcones, una de las personas que se barajan para estar al frente de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.