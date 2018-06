PSOE-A celebra que Sánchez aborde la financiación con las CCAA: Es un gesto "muy importante" sobre un tema "crucial"

8/06/2018 - 13:31

La secretaria de Formación y Nuevos Afiliados del PSOE de Andalucía, Ángeles Férriz, ha celebrado el anuncio del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez sobre su intención de reunirse "de manera inmediata" con todos los presidentes autonómicos para empezar hablar de un tema "muy importante" y "crucial" como la financiación autonómica. "Es un gesto muy importante", ha añadido.

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

Férriz se ha pronunciado así en rueda de prensa sobre el anuncio del Gobierno de abordar la financiación autonómica con todos los presidentes, un tema que es "crucial" y sobre el que el expresidente Mariano Rajoy "no cumplió su palabra". "Susana Díaz se reunió con Rajoy en abril y este se comprometió a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en mayo, pues hace siete días todavía no se había convocado y ya se estaba incumpliendo", ha recordado, al tiempo que ha señalado que "no es de extrañar" que Rajoy "no cumpliera su palabra".

A pesar de esto, ha aplaudido que "en menos de 24 horas" el nuevo Gobierno haya anunciado el encuentro con los presidente y ha apuntado que el PSOE de Andalucía está "encantado" porque, para más inri, el tema de la financiación se abordará "con una ministra que conoce el tema a la perfección y cuya bandera es Andalucía", refiriéndose a María Jesús Montero.

Con todo, ha asegurado que los socialistas de Andalucía "mantendrán sus reivindicaciones con la misma fuerza que lo han hecho hasta ahora" independientemente de quien esté en el Gobierno central, pero con una diferencia que es que harán sus reivindicaciones con la "tranquilidad" de que ahora hay un Ejecutivo "que va a escuchar" y que tendrá "sensibilidad" sobre los intereses de Andalucía.

Férriz ha considerado que el gabinete de ministros de Sánchez destaca "por su solvencia, experiencia y capacidad" entre otras cosas como que es un Gobierno "feminista con un gran número de mujeres", algo que es sinónimo de que el presidente "ha entendido el mensaje que se lanzó el pasado 8 de marzo". "Un Gobierno con el mayor número de mujeres del mundo tenía que ser del PSOE", ha dicho. Además, ha valorado el hecho de que sea un Ejecutivo "europeísta" que "manda un mensaje de tranquilidad y estabilidad".

En resumen, para Férriz, es un Gobierno "que traslada ilusión y ganas de cambiar las cosas" lo que supone que se "abra esperanza e ilusión para esperar un nuevo tiempo con ganas". Además, ha señalado que "los más contentos" son los socialistas andaluces porque además de gobernar su partido hay tres ministros que proceden de Andalucía, algo que hará que se "escuchen" sus reivindicaciones. "Si alguien hay contento son los socialistas andaluces, tenemos tres ministros de esta tierra, eso es muy relevante y llevarán una carta fundamental para esta tierra", ha concluido.