El abogado Jorge Español espera que el Gobierno aragonés y Sijena se unan para reclamar legalmente la tabla de Dallas

8/06/2018 - 13:39

"Yo no pagaría medio millón de dólares" por esta obra, sino 30.000 euros como máximo, ha indicado

HUESCA, 8 (EUROPA PRESS)

El abogado Jorge Español, quien representa al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y otros consistorios de la provincia de Huesca en varios litigios por bienes artísticos, ha confiado en que el Gobierno de Aragón y el municipio sijenense se pongan de acuerdo en breve para reclamar, formalmente, la devolución de la tabla del siglo XVI del Real Monasterio de Santa María de la que actualmente es propietario un museo de la ciudad norteamericana de Dallas.

"Deberíamos ir coordinados con el Gobierno de Aragón", lo que "ha dado siempre tan buen resultado", ha considerado el representante legal del municipio, quien ha confiado en que "algo podremos hacer conjuntamente".

En declaraciones a Europa Press, Jorge Español ha señalado que prepara un informe jurídico que aportará al Gobierno regional para que emprenda acciones legales y espera que la Brigada de Patrimonio de la Policía Nacional investigue el caso.

El abogado ha pronosticado que la reclamación legal "será exitosa", aunque "se tenía que haber hecho mucho antes, desde que se supo que estaba a la venta en Suiza", hace un año. "Hay cosas muy extrañas que habría que investigar", ha concluido.

"No consta la venta legal de la tabla por las monjas" del Real Monasterio de Santa María de Sijena, que son las propietarias, ha dicho Español, recalcando que para vender esta tabla es preciso que lo autoricen las monjas, el Obispo de Barbastro-Monzón y la Santa Sede, lo que no ha ocurrido, de forma que "no está documentado que se vendiese" y "legalmente sigue siendo de las monjas", lo que ha comunicado mediante un correo electrónico al Museo de Dallas.

Se ha preguntado "cuándo se vendió, dónde está el documento de venta" porque "no vale con decir que se vendió", sino que "hay que demostrarlo", urgiendo al Museo de Dallas a presentar la firma de la priora de la Orden de Sijena y los permisos eclesiásticos, así como el documento de pago del precio de la obra, porque "si no, no hay venta ninguna". Ha apuntado que no se pudo enajenar por usucapión, prohibida para los bienes de la Iglesia.

POCO VALOR

"Yo no pagaría medio millón de dólares" por esta obra, sino 30.000 euros como máximo, ha continuado el abogado, argumentando que la tabla está repintada, probablemente en la segunda mitad del siglo XX. Ahora "tiene muy poco valor".

"Se ve claramente", ha asegurado Jorge Español, quien ha apuntado que uno de los pajes aparece calzado con unos zuecos, lo que no corresponde al maestro de Sijena, y tampoco es original la cara de un Rey Mago, además de que la imagen de la Virgen está retocada, al igual que otro personaje, de manera que "esta tabla ha perdido gran parte de la identidad del maestro y no vale 500.000 dólares ni de casualidad".