El Parlament rechaza los planes de trabajo de la Comisión de la deuda presentados este viernes

8/06/2018 - 13:43

La comisión no permanente de la auditoría de la deuda del Parlament ha rechazado los dos planes de trabajo presentados este viernes --uno por PSIB y MÉS, y otro por Podemos-- después de que el primero haya contado con los votos en contra de Podemos y el PP, y el de la formación morada haya sido rechazado por PSIB, MÉS y PP.

PALMA DE MALLORCA, 8 (EUROPA PRESS)

El diputado socialista Damià Borràs ha destacado que ninguno de los planes ha contado con el "apoyo necesario" y ha destacado que van a trabajar para "llegar a un acuerdo con el plan de trabajo" pero, ha matizado, "no se puede empezar la casa por el tejado".

Borràs ha señalado que lo que se necesita "primero es hacer una radiografía de la situación lo más precisa posible".

Así, ha explicado que "en cada momento" del proceso se utilizarán "las herramientas necesarias", pero no se comprarán "herramientas que no se sabe si después se utilizarán o no". De esta manera, ha mostrado el rechazo a la petición de Podemos de "generar un nuevo gasto con la contratación de una empresa".

Según Borràs, la "principal discrepancia" entre los dos planes de trabajo se limita a que en el presentado por Podemos se pide al Govern que haga una contratación de una empresa externa para hacer esta auditoría, cuando "lo primero" es tener "toda la documentación" y, tras esto, "ver si es o no necesario destinar una importante partida a esta contratación".

PODEMOS: "ALIANZA DEL BIPARTIDISMO"

Por su parte, la portavoz adjunta de Podemos, Laura Camargo, ha calificado "de alianza del bipartidismo para no sacar adelante una verdadera auditoría ciudadana de la deuda" que PP y PSIB "con una estrategia medida" en la comisión del Parlament. "Nos parece decepcionante", ha remarcado.

Además, ha dicho que de esta manera "incumplen" "con los 'Acords pel Canvi' y con el compromiso con los y las isleñas".

Camargo ha recordado que la auditoría consta en estos acuerdos y "es un compromiso de toda la gente de las Islas", ya "un 30% de la riqueza de nuestras islas que está destinada a pago de esta deuda".

PP: "ES UN ESPERPENTO"

Por su lado, el diputado del PP, Antoni Camps, ha criticado el "esperpento" de los grupos que apoyan al Govern que evidencia que "entre ellos no hay entendimiento". "Cada uno ha presentado un plan por su parte y no se ha podido aprobar ninguno", ha censurado.

Camps ha recalcado que, según su parecer, "la comisión no se tendría que haber creado" y por eso solicitarán su disolución.

Es una comisión capricho de Podemos que ha arrastrado a todo el Parlament a perder un tiempo precioso que se podría dedicar a otra cosas", ha lamentado.

En este sentido, ha dicho que "no tiene sentido continuar con una análisis de una deuda que esta auditada por la Sindiatura de Comptes y revisada por la Intervención General de la Comunidad".