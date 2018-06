Cs, preocupado por que Pedro Sánchez deje la política territorial del Gobierno "en manos del PSC", lleno de "complejos"

8/06/2018 - 13:56

El secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, ha mostrado este viernes la preocupación de su formación por que el presidente español, Pedro Sánchez, haya dejado la política territorial de su Gobierno "en manos del PSC", en referencia al hecho de que la catalana Meritxell Batet (diputada nacional del PSC) sea la ministra de Política Territorial y Función Pública.

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa en Sevilla, Villegas ha indicado que los catalanes conocen "las dudas y los complejos" del PSC frente a los nacionalistas y "nos da miedo que la política territorial de España venga marcada" por esa formación.

Villegas ha mostrado también su preocupación por que el artículo 155 de la Constitución ya no se esté aplicando en Cataluña, porque el PSOE y PP "no han querido" que siguiera vigente y han rehusado sentarse con Ciudadanos para abordar la posibilidad de extender su aplicación en el tiempo.

Ha señalado que su grupo no reclama "por capricho" que se siga aplicando el artículo 155, sino porque se está viendo que en la Generalitat de Cataluña, con Quim Torra al frente, están "los mismos que dieron el golpe a la democracia en Cataluña" y promovieron el referéndum del 1 de octubre.

"Levantar el 155 supone que a los mismos golpistas que dieron el golpe de estado a la democracia en España se les está entregando otra vez la gestión de los Mossos d'Esquadra o que vuelvan a gestionar el dinero público con el que financiaron el golpe", según ha sentenciado Villegas.

Ha augurado que "van a volver a dar otro golpe a la democracia" y, por ello, ha insistido en demandar que Pedro Sánchez y el PP se reúnan con Cs para abordar las medidas necesarias que eviten que los "golpistas sigan actuando en Cataluña".

Ha considerado fundamental que el presidente del Gobierno se aclare y explique qué quiere hacer en relación con el asunto de Cataluña.

Asimismo, Villegas ha valorado que la portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, se haya negado a mantener una reunión con Torra en el Palacio de la Generalitat, que está "secuestrado por los separatistas" y en el que se han colgado pancartas con referencias a presos políticos o exiliados.

Ha indicado que mientras Torra no rectifique y asuma que tiene que ser el presidente de todos los catalanes y no sólo de los separatistas, "no vamos a acudir a ninguna reunión con alguien que actúa con ese sectarismo y que quiere eliminar y borrar a más de la mitad de los catalanes" de la realidad de Cataluña.

Ha manifestado que Cs seguirá exigiendo a Sánchez que explique qué proyecto tiene para España y para Cataluña, porque es preocupante que aún no lo haya hecho. Ha criticado que el presidente aún no ha detallado qué leyes quiere aprobar y, sobre todo, con quién, porque con 84 escaños es "difícil" sacar adelante un proyecto de país.