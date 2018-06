Dos líneas de autobuses conectarán al Fárdelej con puntos de La Rioja para hacer más seguro el acceso al festival

8/06/2018 - 13:57

Ya solo falta poco más de un mes para que dé comienzo el Fárdelej y ya se puede consultar los horarios de las dos líneas de autobús que recorrerán varios puntos de La Rioja con destino a Arnedo. En la página web del festival también se puede revisar ya toda la información relativa a los escenarios, bandas y la zona de acampada.

LOGROÑO, 8 (EUROPA PRESS)

Para facilitar el acceso al festival, la organización del festival en colaboración con el Instituto Riojano de la Juventud y Cruz Roja, ha programado varias rutas de autobuses para el viernes 13 y sábado 14 de julio: Ruta Norte-Centro (Haro, Santo Domingo, Nájera y Logroño) y Ruta Sur (Alfaro, Rincón de Soto, Calahorra, Autol y Quel).

La hora de salida de cada localidad está calculada para llegar a tiempo del inicio de los conciertos en el Arnedo Arena; y la de vuelta coincide con la finalización de los mismos. Los billetes están ya a la venta en la web del festival al precio de 8 euros ida y vuelta por día y 11 euros ida y vuelta los 2 días.

CARTEL MUSICAL COMPLETO, ENTRADAS Y ZONA DE ACAMPADA

Desde hace varias ediciones, la organización ha optado por establecer a escasos metros del escenario principal (Arnedo Arena) una zona de acampada para tiendas y caravanas de uso exclusivo para los asistentes del festival, totalmente equipada y vigilada durante la celebración de los conciertos.

La reserva de plazas ya está activa en la web oficial al precio de 5 euros por persona por los 2 días (más gastos).

El cartel musical del Fárdelej 2018 discurre entre dos escenarios (Arnedo Arena y Escenario Joven) e incluye a artistas nacionales de la talla de Revólver, Coque Malla, Sidecars, La Casa Azul, Delafé o Ley DJ; formaciones en alza como Los Estanques, Messura y la Orquestina AnarcoYeyé; y los DJs Julss DJ, DJ IPU, Lugg DJ, We Are Not Djs y César Gallard DJ, que harán bailar con sus sesiones a todos los asistentes.

Los abonos del Fárdelej están a la venta al precio anticipado de 49 euros y las entradas por días a 32 euros, y pueden adquirirse online a través de la web del festival (www.fardelej.com), así como en puntos de venta físicos. En Arnedo se pueden conseguir en Hotel Victoria, Hotel Virrey, Galería 58, Pastelería la Clavelina, Restaurante Siete Sentidos, Cervecería El Paso, Café Boulevard, Buda Brothers y Urban Arnedo. Pero también se pueden conseguir en otras localidades: Wine Fandango (Logroño), El Cafetín (Calahorra) y Pub La Luna (Alfaro).

UN FESTIVAL YA REFERENTE EN ESPAÑA

Desde 2013, año de la primera edición, el Fárdelej es ya una de las citas obligatorias del verano musical. Por el Arnedo Arena han desfilado estos últimos cinco años una larga lista de bandas como Izal, Lori Meyers, Fangoria, Dorian, Sidonie, La Habitación Roja, La M.O.D.A, Iván Ferreiro, Supersubmarina, Second, Miss Caffeina, o Elefantes.

Los abonos siguen a la venta a la venta a un precio de 46 euros más gastos en www.fardelej.com, Ticketmaster y sus puntos de venta físicos.https://twitter.com/fardelejhttps://www.facebook.com/FardelejFestival/http://www.instagram.com/fardelejhttps://www.youtube.com/fardelejfestival