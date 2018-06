El proyecto del Museo Thyssen de Sant Feliu de Guíxols avanza con la licitación del proyecto

8/06/2018 - 14:21

El proyecto del Museo Thyssen de Sant Feliu de Guíxols (Girona), que prevé abrir puertas el segundo semestre de 2020, sigue adelante con la licitación del proyecto ejecutivo la próxima semana, y una inyección de 1,2 millones de euros a cargo de la Diputación de Girona, como han anunciado el alcalde de la población, Carles Motas, y el presidente de la corporación, Pere Vila.

SANT FELIU DE GUÍXOLS (GIRONA), 8 (EUROPA PRESS)

Acompañados de la baronesa Carmen Thyssen con motivo de la presentación de la muestra 'Naturaleza en evolución. De Van Goyen a Pissarro y Sacharoff. Colección Carmen Thyssen', Motas ha hablado de una consolidación de un proyecto sobre el que dialogarán con los nuevos gobiernos de la Generalitat y el Estado.

"Estamos muy ilusionados con la constitución de ambos gobiernos para pedirles que se unan a este proyecto. Es un camino que no es duro ni fácil", ha dicho Motas, que ha remarcado que éste costará siete millones de euros, de los que 1,2 serán aportados por la Diputación a tres años.

El alcalde de Sant Feliu ha resaltado que toda la financiación del proyecto está garantizada por el municipio, si bien buscan socios para que éste pueda ganar en envergadura: "No tener gobierno no ayuda pero no retrasa nada".

SITUACIÓN POLÍTICA

Ha descartado que la situación política y la aplicación del artículo 155 hayan detenido la iniciativa anunciada el año pasado por la baronesa, tras ceder de forma gratuita a 20 años 130 pinturas catalanas del siglo XIX y XX.

Durante el último año, los técnicos han tenido que volver a redactar las condiciones técnicas de la licitación para adaptarse a la nueva ley de arquitectura, y ha garantizado que el nuevo edificio sobre el que descansará el museo cumplirá con toda la normativa vigente.

El alcalde ha vuelto a insistir en el sueño de Sant Feliu de convertirse en una "ciudad referente en el mundo del arte y la cultura", y conseguir la transformación que han logrado los museos Thyssen allí donde están ubicados.