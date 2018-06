Aprobado proyecto de ordenanza que elimina la necesidad de pedir permiso de obra menor dentro de pisos en Málaga

8/06/2018 - 14:24

La junta de gobierno local de Málaga ha aprobado este viernes el 'Proyecto de ordenanza de tramitación de licencias urbanísticas, declaraciones responsables y demás medios de intervención en el uso del suelo y la edificación', que incluye novedades, como que no se exigirá al ciudadano la obligación de solicitar permisos para obras menores o de escasa entidad dentro de la vivienda y en zonas comunes de edificios.

MÁLAGA, 8 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado el edil de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones que viene desarrollando Urbanismo "para agilizar y simplificar las licencias de obras, e introduce varios hitos destacables en beneficio de la ciudadanía".

Ha indicado que por un lado "se apuesta claramente por aumentar el número de supuestos que pueden acogerse a declaración responsable y comunicación más allá de los obligados por ley ya implantados" y, además, "no se exigirá al ciudadano la obligación de solicitar permisos para obras menores o de escasa entidad en el interior de los inmuebles y en zonas comunes de edificios de viviendas", como por ejemplo reparación puntual de instalaciones, sustitución de sanitarios, carpintería y cerrajería interior, pintura o sustitución de ascensores en viviendas.

Asimismo se agilizarán los procedimientos por vía electrónica: e-licencias y e-declaraciones responsables, destacando que estas novedades beneficiarán "a aquellas obras siempre que no se ejecuten en inmuebles con una especial protección --inmuebles con Protección Arquitectónica y de Conjunto, declarados o incoados BIC, Bienes de Catalogación General, inmuebles situados en Jardines Protegidos, y en inmuebles situados en los suelos protegidos o remitidos a planeamiento de desarrollo definidos en la ordenanza--.

Con la aprobación por el equipo de gobierno "se avanza así en la tramitación de esta nueva norma, que ya tiene un camino andado", ha señalado el edil, pues se elaboró la memoria y documento de trabajo previo que se ha sometido, desde octubre pasado, "a proceso participativo con una etapa consulta pública durante un mes".

Ha recordado que se publicó el texto en el portal web y se efectuó también más de un centenar de comunicaciones dirigidas a los grupos políticos, instituciones, colegios profesionales, asociaciones de empresarios y constructores, compañías de servicios, organizaciones, entre otros. Además, se convocaron reuniones técnicas.

Una vez recabadas las aportaciones de personas y entidades, se emitió informe jurídico de conclusiones en respuesta a las propuestas planteadas, y se ha publicado en el Portal Web. Asimismo, tras la consulta previa, se han seguido los pasos pertinentes, como la solicitud de los informes de Intervención y Asesoría Jurídica, recibidos en febrero y en abril, incorporándose sus recomendaciones; se ha remitido el texto a la Comisión de Coordinación de Ordenanzas Municipales que emitió su dictamen a finales de mayo, y se ha modificado el texto conforme a dicho dictamen.

Una vez que ha recibido luz verde por la junta de gobierno local, el proyecto se abrirá a enmiendas de los grupos y se llevará a aprobación inicial a la Comisión de Ordenación del Territorio y posteriormente a pleno. Asimismo, tras esto, tendrá una segunda etapa de participación, con la apertura del período de información pública durante 30 días.

En este proyecto de ordenanza se identifican las actuaciones para las que son obligatorias la licencia; las sujetas a declaración responsable; la comunicación previa; y los supuestos que se proponen no estar sujetos ni a una ni a otra. Además, tiene por objeto regular los tipos de obras sujetos a cada uno de los medios de intervención, así como ordenar y unificar todos los procedimientos y documentación exigible en materia de licencias urbanísticas, declaraciones responsables y demás medios de intervención en la edificación y uso del suelo.

Así, se incorporan, como novedad, actos no sujetos a licencia urbanística ni declaración responsable o comunicación, proponiéndose que no sea exigible licencia en supuestos como obras en el interior de la vivienda y en zonas comunes de edificios de viviendas, siempre que no se ejecute, sustituya o elimine tabiquería, ni se afecten a elementos estructurales, ni se ejecuten en inmuebles con protección.

Dichas obras podrán ser la sustitución o reparación de solerías, alicatados, enfoscados, enlucidos o falsos techos, etcétera; y la reparación puntual de instalaciones, que incluya o no la sustitución de maquinaria o contadores, de saneamiento, fontanería, electricidad gas, telecomunicaciones, climatización, entre otros, siempre que no conlleve el trazado de nuevas redes, la sustitución por una nueva ni se afecte al subsuelo, sin que pueda ser visible desde la vía pública.

También podrán ser actuaciones de sustitución o reparación de sanitarios, de carpintería, cerrajería y pintura interior; y sustitución o reparación de puertas o cabina del ascensor, salvo en inmuebles situados en el suelo no urbanizable que deberán tramitarse mediante licencia urbanística.

Este aumento de supuestos conlleva una disminución, aproximada, de 4.200 declaraciones responsables formuladas, según han informado desde el Ayuntamiento.

AUMENTO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

En cuanto al aumento de la declaración responsable, con el actual régimen, desde junio de 2012, que fue cuando se introdujo la figura de la declaración responsable en Málaga, se identificaron 70 tipos de obras ya sea en viviendas, locales o elementos comunes, de las que 39 estaban sujetas a licencia y 31 a declaraciones responsables.

Una de las pretensiones de esta norma es que el medio de intervención mediante declaración responsable "adquiera una dimensión muy superior a la que tenía hasta ahora". Aunque ha dicho que "de ningún modo supone la ausencia de control municipal, únicamente comporta que éste se efectuará en un momento posterior al inicio de la actuación".

Pomares ha destacado que el Ayuntamiento "no parte de cero en materia de declaraciones responsables", sino que ya se ha recorrido "un camino importante, implantado esta medida". Con la nueva ordenanza, los supuestos sujetos a declaraciones responsables aumentan en torno al 60 por ciento, pasando de 31 a 49. Así, del total de tipos de obras, se propone que más de dos tercios pasen a tramitarse en un día.

Así, ejemplos de declaración responsable en viviendas son la eliminación de barreras arquitectónicas, cambios de distribuciones, reparación de cornisas, balcones y marquesinas, sustitución de tejas o solerías en terrazas y vallados; y en locales se refiere a reparación de ascensores, modificación de huecos de fachada, impermeabilización y aislamientos o sustitución de tejas.

En cuanto a las obras sujetas licencia urbanística y según las normas reguladoras anteriores, se han analizado y se concluye que este permiso debe limitarse a los supuestos en los que un control a posteriori se produciría demasiado tarde para ser realmente eficaz frente al interés general perseguido, que hace referencia a actuaciones que por su naturaleza exijan una especial protección del orden urbanístico o del patrimonio histórico-artístico.

Se hace una nueva clasificación de las licencias de obras, siendo las de tipo uno para las obras con cierta complejidad técnica, que deben estar estudiadas, programadas y justificadas con un proyecto básico, y en los casos que se requiera proyecto de ejecución.

Las de tipo dos son obras con una menor complejidad técnica y urbanística, que sin embargo requieren la redacción de una memoria descriptiva y gráfica clara, de manera que, a la hora de proceder a su estudio, fácilmente puedan entenderse. Las de tipo tres son de muy escasa complejidad técnica o urbanística y que por su ubicación no pueden tramitarse mediante declaración responsable.