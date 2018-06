Cs, partidario de agotar la legislatura en Andalucía para cumplir acuerdo de investidura y abordar presupuestos de 2019

8/06/2018 - 14:32

El secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, se ha manifestado este viernes que su formación es partidaria de que se agote la legislatura en Andalucía para que se siga cumpliendo el acuerdo de investidura que se firmó con el PSOE-A, con el que están dispuestos a sentarse de nuevo para abordar el Presupuesto de la comunidad para 2019.

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa en Sevilla con motivo de su asistencia a la reunión del Comité Autonómico de Ciudadanos, Villegas ha querido dejar claro que la relación que Cs pueda tener en Madrid con el PSOE o con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "independiente" de la relación que existe en Andalucía entre Cs y el PSOE-A, que tienen suscrito un acuerdo de investidura. "En Madrid sólo somos oposición, pero aquí en Andalucía hay un acuerdo de investidura y somos oposición, pero exigimos y ayudamos a que salgan adelante medidas que sean buenas para los andaluces", ha señalado.

Ha negado en este sentido que la relación de Cs con el PSOE a nivel nacional pueda afectar a la que existe entre ambos partidos en Andalucía, porque son "relaciones independientes".

"No sabemos cuándo la presidenta de la Junta de Andalucía va a decidir tocar el botón de las elecciones, pero nosotros somos partidario de agotar la legislatura", según ha señalado Villegas, quien ha recalcado que están dispuestos a sentarse de nuevo con el PSOE-A para intentar mejorar un poco más la vida de los andaluces con "un buen acuerdo de presupuestos" para 2019.

"Pero no sabemos qué va a decidir Susana Díaz, si va a convocar elecciones antes de que acabe el año o será al final de la legislatura", ha apuntado Villegas, quien ha indicado que se está demostrando que Cs es una "opción útil" para mejorar la vida de los andaluces, ya que ha posibilitado la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, la bajada del IRPF o contar con una buena Ley de Autónomos en esta comunidad.

Villegas, quien ha apuntado que es fundamental que tanto el Gobierno de España como los autonómicos estén siempre "limpios de corrupción", ha señalado que el PSOE-A tendrá que afrontar en otoño o invierno la sentencia del caso de los ERE, uno de los casos más "importantes de corrupción" en este país.

Ha querido dejar claro que estarán muy atentos a esa sentencia y ha recordado que Cs ya "mandó a casa", pese a que el PSOE-A "se resistía", a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que están siendo enjuiciados en ese caso. "A Cs no le va a temblar el pulso para exigir responsabilidades políticas en el caso de que sea necesario", cuando se conozca la sentencia, según ha apuntado.

De otro lado, el dirigente de Cs ha querido dejar claro que en Andalucía se requiere un cambio político que coloque a esta tierra donde se merece y que sólo puede venir de Ciudadanos, frente a ese bipartidismo "cómodo" que representan PSOE-A y PP-A, que ya no son capaces de dar respuestas a las demandas de los andaluces.

Ha agregado que, sin duda, el problema del bipartidismo en Andalucía es Ciudadanos: Hay un PSOE que "no es capaz de generar ilusión ni de aportar nada nuevo" y un PP que se ha conformado con ser un "segundón". Ambos partidos, según ha apuntado, escenifican mucha pelea, pero luego se ponen de acuerdo cuando quieren controlar la RTVA, no modificar la Ley Electoral de Andalucía o "presionar a los jueces para que no salgan sus casos de corrupción".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En relación con el debate sobre un nuevo modelo de financiación autonómica, Villegas ha manifestado que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene la "obligación" de impulsarlo, puesto que el PSOE ya se lo demandaba así al anterior Ejecutivo del PP. Ha señalado que habrá que ver si Pedro Sánchez es capaz de poner de acuerdo al PSOE y a los propios barones socialistas, porque en cada territorio dicen una cosa diferente.

Ha querido dejar claro que Cs defiende un modelo de financiación que se basa en la igualdad de todos los ciudadanos vivan donde vivan y no aceptarán nunca un modelo que genere "discriminación" hacia algunos españoles. Ha recordado que su partido rechazó el "cuponazo vasco", que sí apoyaron PSOE y PP.