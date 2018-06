Sindicatos inician el lunes la huelga en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, que afecta a 1.500 trabajadores

8/06/2018 - 14:33

Los sindicatos CCOO, UGT y CGT han convocado para este lunes una huelga indefinida en la plantilla de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda), que afectará a 1.500 trabajadores de toda Andalucía y por la que se retoman las acciones de protesta "contra la desigualdad laboral, salarial y la pérdida de derechos que padece desde hace ocho años".

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

Segun ha indicado CCOO en una nota, la huelga indefinida, convocada por CCOO, UGT y CGT ante "la falta de respuesta de la Consejería de Hacienda en relación al primer convenio colectivo de la Assda", afectará a 1.500 trabajadores de toda Andalucía y comenzará el 11 de junio.

Tras un año y medio de negociación con la Consejería de Igualdad, que concluyó con la firma de un preacuerdo de convenio, el sindicato ha lamentado que éste "aún no se ha aplicado a la plantilla de la Assda porque la Consejería de Hacienda y Administración Pública aún no ha definido si lo aprueba o no".

Por ello, más de 1.500 profesionales de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía han sido convocados a secundar una huelga indefinida a partir del día 11 de junio, que irá acompañada de concentraciones y manifestaciones simultáneas en todas las provincias los días 11, 13 y 15 de junio de 13,00 a 14,30 horas.

Con esta iniciativa, las secciones sindicales de CCOO, UGT y CGT protestarán ante lo que consideran una "tomadura de pelo" por parte de las consejerías de Igualdad y de Hacienda.

Los sindicatos han hecho un llamamiento a las plantillas para reivindicar "con firmeza" sus derechos y han anunciado que iniciarán una campaña de difusión y solicitud de apoyo entre el colectivo afectado por la dependencia, a fin de trasladar entre todas las personas a la Junta de Andalucía "la necesidad de respetar los acuerdos alcanzados y de apostar, de forma inequívoca, por mejorar la profesionalización de la plantilla para brindar el servicio que nuestros mayores y personas dependientes se merecen".