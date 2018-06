Bellido dice al fiscal que hablar de los derechos de Belmonte era "ilegítimo" como condición a la investidura

8/06/2018 - 14:31

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido, ha declarado este viernes, ante el fiscal Anticorrupción, que "el debate" sobre los derechos políticos y económicos de la edil no adscrita, Nerea Belmonte, podía ser "legítimo", pero que pasaba a ser "ilegítimo" si "lo quería llevar" como "condición" al pleno de investidura del pasado abril.

ALICANTE, 8 (EUROPA PRESS)

Cabe recordar que Nerea Belmonte votó finalmente en blanco y permitió con ello que el PP, en la figura de Luis Barcala, se hiciera con la Alcaldía. La candidata socialista, Eva Montesinos, con la que había negociado un posible respaldo se quedó a un voto de la mayoría absoluta que le hubiera dado la vara de mando.

Bellido se ha cuestionado si Belmonte no hablaría "con otras formaciones" y ha trasladado al fiscal que en el pleno de investidura hubo "votaciones raras", por lo que ha instado a "seguir la pista" de a quién "ha beneficiado" el voto en blanco de la no adscrita. "Sobre eso, no tenemos ninguna información con la que poder apoyar esto", ha subrayado a los medios.

Bellido ha declarado en calidad de testigo durante 45 minutos por el supuesto intento de compra del voto de Belmonte --ex de Guanyar Alacant--, denunciado por dos vecinos tras las afirmaciones de la propia edil. Y es que en el pleno ordinario de abril, unos días después de la investidura, Belmonte aseguró que se le había ofrecido, durante las negociaciones, un sueldo de 3.500 euros e ir en las listas de un partido de izquierdas en las elecciones de 2019.

Natxo Bellido ha comentado que Compromís transmitió a Belmonte su "posición" sobre la legitimidad de sus reclamaciones y ha opinado que se trata de una idea en la que coincidían "el resto de grupos".

Sin embargo, ha precisado: "Si ese debate sobre sus derechos económicos lo quería llevar a la votación de investidura se convertía en un debate ilegítimo, y nosotros no íbamos a entrar ahí".

Así, ha manifestado que la modificación del Reglamento Ordinario del Pleno (ROP) se podía tener "sin problema" con "posterioridad" a la investidura, porque además era "un compromiso de gobierno" del tripartito --PSPV, Guanyar y Compromís--, que "no se había llevado a cabo".

Natxo Bellido ha explicado a la fiscalía cómo transcurrió el día previo al debate del pleno de investidura --miércoles 18 de abril--, y ha recordado que había una reunión prevista entre el PSPV y Belmonte. El portavoz de Compromís ha mantenido que, al término de esa reunión, los socialistas mostraron "preocupación" porque "las cosas no iban bien" y porque Belmonte "no aclaraba" su voto.

Por su parte, fuentes del grupo municipal socialista han asegurado que la fiscalía anticorrupción no ha citado a declarar ni a la candidata Eva Montesinos a ningún otro concejal del grupo.