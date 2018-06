Celaá asegura que la educación concertada no tiene "nada que temer" porque el Gobierno conoce su "valor"

8/06/2018 - 14:37

La ministra de Educación y Formación Profesional, y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado que la educación concertada no tiene "nada que temer" tras el relevo en La Moncloa porque el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez conoce su "valor". "Y la respetamos", ha apostillado.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"No hay nada que temer", ha afirmado Celaá en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros celebrado este viernes en La Moncloa, donde ha recordado su paso por la consejería de Educación del País Vasco como garantía de entendimiento con la escuela concertada. "Yo he gestionado la educación en un ámbito autonómico y he sabido entenderme con todos, y con la red concertada", ha dicho a pregunta de un periodista.

"Defendemos la educación en su conjunto", ha añadido la nueva titular de Educación, que ha calificado la pública como "una prioridad" para el Gobierno de Pedro Sánchez, "habida cuenta de que puede atender la pluralidad, la universalidad y la gratuidad", ha explicado, pero asegurando que el Ejecutivo socialista también defenderá la concertada con "lealtad". "Estamos con todos y veremos cómo podemos conjugarlo", según Celaá.

La ministra de Educación ha reiterado algunos de los mensajes que lanzó este pasado jueves en su primer discurso tras tomar posesión de la cartera, como su predisposición a dialogar con otras formaciones políticas en busca de un Pacto Educativo.

"Hay que estabilizar la educación española, hay miles de jóvenes que lo demandan", ha defendido Celaá recordando la predisposición que este jueves le mostró su predecesor en el cargo, Íñigo Méndez de Vigo, para negociar un acuerdo en materia educativa.