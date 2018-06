Cs pide al PSOE que entone el 'mea culpa' y fuerce la dimisión del alcalde

8/06/2018 - 15:15

El portavoz del Grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, ha instado al portavoz del PSOE en la capital, José María Corpas, a "entonar el mea culpa, cumplir con lo firmado y hacer dimitir" al alcalde, Francisco Cuenca, "imputado por malversación, prevaricación y usurpación de funciones públicas y reprobado por el pleno municipal".

Manuel Olivares ha apelado así a Corpas tras unas recientes declaraciones en las que corresponsabiliza a Ciudadanos del coste económico para las arcas municipales de los casos de corrupción del PP durante su etapa de gobierno.

"Ciudadanos no tiene imputados, PSOE y PP sí", y puede que ambos partidos "se sientan cómodos apelando siempre al y tú más, pero esa no es la solución nunca para nada", ha señalado Olivares, quien ha pedido a Corpas que no sea "corresponsable de la corrupción investigada en su partido".

"Podríamos escribir no una nota de prensa, sino una enciclopedia entera con los casos de corrupción del PSOE pero, a diferencia de ellos, en Ciudadanos preferimos trabajar en acuerdos para garantizar que no existan imputados en las listas ni en las instituciones, recuperar la confianza de la gente en ellas y avanzar en proyectos que mejoren nuestra ciudad", ha indicado Olivares, quien ha considerado que los problemas "nacen cuando ni PSOE ni PP cumplen con lo que firman y bloquean cualquier iniciativa para la regeneración democrática y contra la corrupción".

Ciudadanos dio su apoyo al PP para "favorecer la gobernabilidad respetando lo que había decidido la democracia pero obligando a suscribir un acuerdo anticorrupción que el PP se saltó cuando optó por mantener en sus cargos a José Torres Hurtado e Isabel Nieto, detenidos por la UDEF e imputados", ha explicado el portavoz del Grupo de Ciudadanos.

"El PP nos demostró lo poco que les importaba su palabra y su firma y el PSOE nos sigue demostrando lo mismo cada día, menospreciando también aquello que firman y permitiendo que a día de hoy siga en su puesto un alcalde imputado y reprobado", ha insistido Manuel Olivares, quien ha animado al portavoz socialista a "mirar primero dentro de su casa" antes de "acusar de auténticos sinsentidos a Ciudadanos".