López informa a alcaldes de las ayudas de viviendas y espacios públicos abiertas por valor de doce millones

8/06/2018 - 15:18

El consejero de Fomento y Vivienda, se ha reunido este viernes con alcaldes de la provincia de Jaén para dar a conocer las dos órdenes de ayudas que actualmente mantiene abiertas su departamento en materia de vivienda y de espacios públicos, por valor de doce millones de euros.

JAÉN, 8 (EUROPA PRESS)

Concretamente, se ha referido al Programa de Adecuación Funcional Básica de la vivienda, destinada a familias de personas mayores o con alguna discapacidad que desean adaptar sus hogares para mejorar su movilidad, y al Programa de Regeneración de Espacios Públicos, dirigido a municipios que deseen recuperar espacios para el esparcimiento de los ciudadanos.

Durante el encuentro, López ha destacado el carácter social de las ayudas destinadas a las familias con menos recursos para mejorar la accesibilidad en el interior de las viviendas. "Son unas ayudas pioneras y reconocidas recientemente con un premio por el Consejo Nacional de Arquitectura", ha subrayado.

Ha recordado que Andalucía fue pionera al poner en marcha este programa en 2002, un programa de ayudas dirigido a personas mayores de 65 años o personas con discapacidad y movilidad reducida o grandes dependientes que necesiten adaptar su vivienda habitual a sus necesidades especiales.

Desde su puesta en marcha, la Junta ha realizado en las distintas convocatorias una inversión de 94 millones con 72.196 actuaciones que han mejorado las condiciones habitacionales, de accesibilidad, de seguridad, de adecuación básica de las viviendas directamente a una población beneficiada estimada de 200.000 personas y con una generación de empleo estimada, entre directos e indirectos, en unas 10.000 personas.

La provincia de Jaén se ha visto beneficiada en estos 15 años (202-2017) con 10.391 actuaciones con un importe de ayudas que asciende a 13.340.137 euros. A este respecto, López ha resaltado también las ayudas de la Junta para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de edificios y viviendas, junto a las destinadas a garantizar la accesibilidad en vertical a través de las instalación de ascensores.

El pasado 10 de mayo el BOJA publicó una nueva convocatoria del programa de Adecuación Funcional Básica. Los interesados pueden presentar su solicitud hasta el 10 de julio, bien presencialmente ante las delegaciones territoriales de Fomento y Vivienda, o de manera telemática en la oficina virtual de la web de la Consejería. La presente convocatoria cuenta con una dotación de dos millones de euros, que beneficiarán en torno a 1.500 familias.

Pueden ser beneficiarios de estas ayudas las personas mayores de 65 años, aquellas que tengan reconocido al menos el 40 por ciento de grado de discapacidad y movilidad reducida y quienes tengan reconocido un grado de Gran Dependencia (Grado III).

REQUISITOS

Los requisitos que deben cumplir los solicitantes es tener unos ingresos de la unidad familiar de la persona solicitante no superiores a 2,50 veces el Iprem, residir de forma habitual y permanente en la vivienda objeto de la adecuación solicitada, no haber obtenido otra ayuda para la adecuación funcional de la vivienda durante los tres años anteriores a la nueva solicitud y no haber iniciado las obras antes de la fecha de solicitud de la ayuda.

Las obras deben tener una cuantía máxima de 2.000 euros en ejecución material, a lo que habría que sumar hasta 600 euros en el caso que necesitara asistencia técnica para la redacción de pequeños proyectos. Las subvenciones tienen una cuantía equivalente al 70 por ciento del coste total (hasta 1.400 euros), que puede complementarse con el 70% de la asistencia técnica (420 euros). De esta forma, una familia puede recibir hasta un máximo de 1.820 euros en ayudas.

Las actuaciones susceptibles de contar con dichas ayudas son aquellas destinadas a la mejora de la seguridad y adaptación de la instalación de gas, instalación de alumbrado adaptado, mejora de la seguridad y adecuación de la instalación eléctrica, adecuación del ancho de puerta, eliminación barreras arquitectónicas o la instalación de suelo antideslizante en baños.

También se incluye la instalación de apoyos y asideros y adecuación de los sanitarios y grifería, colocación de pasamanos en pasillos y cualesquiera otras obras y elementos de similar naturaleza que contribuya a la eficaz adecuación de la vivienda y la accesibilidad total según las necesidades de la persona solicitantes.

ESPACIOS SOSTENIBLES

Por otro lado, y destinadas a los ayuntamientos, la Consejería de Fomento y Vivienda mantiene abierta, en régimen de concurrencia competitiva, la convocatoria para la selección de actuaciones de intervención para su inclusión en el Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano y sus correspondientes ayudas destinadas al fomento de la calidad urbana de las ciudades de Andalucía.

El objeto del programa es la regeneración de la ciudad consolidada mediante la reconversión o adecuación urbana del espacio público hacia un modelo de ciudad más sostenible y accesible. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 16 de agosto y la aportación máxima de la Consejería en cada actuación será de 400.000 euros.

Igualmente, el consejero ha hecho hincapié en el valor de estas ayudas para los municipios "por contribuir a transformar y mejorar los enclaves de convivencia de nuestros pueblos y ciudades para hacerlos más habitables y sostenibles".

ACTUACIONES INNOVADORAS

El programa está dotado con diez millones de euros para desarrollar actuaciones hasta 2020 por los ayuntamientos que deseen ejecutar intervenciones de carácter innovador y experimental en sus municipios con el objetivo de fomentar una movilidad no motorizada, peatonal y ciclista; potenciar la red de espacios verdes o garantizar la accesibilidad universal.

Se pretende, asimismo, activar espacio público destino a fines sociales, culturales, económicos y turísticos, promover la participación de la población en el diseño del espacio público, así como a favorecer diseños arquitectónicos de calidad, mantenimiento y la mejora del paisaje urbano.