Organizadores del Open, Ayuntamiento y oposición se reunirán este mes para abordar la continuidad del torneo en Madrid

8/06/2018 - 15:26

Organizadores del Mutua Madrid Open, el Gobierno municipal del Ayuntamiento de la capital y los grupos que componen la oposición (PSOE, PP y Cs) se reunirán "en breve", este mismo mes, para abordar la continuidad del torneo en Madrid y sacar "un acuerdo como ciudad".

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Así lo han trasladado fuentes municipales en declaraciones a Europa Press, para añadir a continuación que la pretensión del Consistorio es que el torneo se siga celebrando en la capital pero conociendo las condiciones para ello.

Esta reunión se producirá después de las informaciones que apuntan a que el dueño del Masters 1.000 de Madrid, el extenista rumano Ion Tiriac, habría amenazado con llevarse el torneo a otra ciudad si las autoridades españolas no construyen otro estadio de 10.000 asientos junto a la Caja Mágica y asumen las subidas de premios a los tenistas impuestas por la ATP. El encuentro está convocado con anterioridad a estas declaraciones.

El coordinador general de la Alcaldía de Madrid, Luis Cueto, se mostró partidario en abril de este año de no negociar el convenio con el Open de Tenis y no ir a una ampliación para no condicionar al futuro gobierno municipal.

Por su parte, el presidente y CEO del Mutua Madrid Open, Gerard Tsobanian, recalcó que son "felices" en la capital española pero que deben hablar con el Ayuntamiento para su continuidad porque si no "hay futuro" deben ir preparando "el camino en otra ciudad".

Fue entonces cuando todos los grupos de la oposición pidieron al equipo de Gobierno que aclarase su posición con respecto al torneo de tenis.

Ya en mayo, la portavoz del gobierno municipal, Rita Maestre, remarcó que la Junta de Gobierno quiere que "el Open de Tenis se quede en Madrid" y para eso apuesta por buscar fórmulas de renegociación, en conversaciones con la oposición, para que no sea una decisión unilateral y "sin que pese a la ciudad durante años".

En este sentido, el Ejecutivo de Ahora Madrid ha renegociado cláusulas del convenio para que "el coste sea menor para el Ayuntamiento", por ejemplo con los palcos, "pagados entre todos los madrileños aunque no sean vips".

La polémica con el Mutua Madrid Open saltó a primera línea de la actualidad tras la decisión de los ediles Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer y la exdirectora de Madrid Destino, Ana Varela, de interponer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción sobre el contrato con el torneo.

En concreto, la querella fue interpuesta contra el acuerdo que firmó el Consistorio en época de Alberto Ruiz-Gallardón con Madrid Trophy Promotion (MTP), encargada de la organización del Mutua Open de Tenis.Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid archivó la causa abierta a raíz de la denuncia que presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción ambos ediles.