El PP defiende la "transparencia" de la designación de la candidata de Espartinas y dice que Salado se abstuvo

8/06/2018 - 16:12

De la Rosa señala que 138 de las 149 bajas de militantes corresponden a personas afiliadas pocos meses antes del congreso provincial

De la Rosa señala que 138 de las 149 bajas de militantes corresponden a personas afiliadas pocos meses antes del congreso provincial

ESPARTINAS (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

Después de que el exalcalde popular de Espartinas Domingo Salado y el concejal Juan Pedro Corrales hayan abandonado el Grupo popular del Ayuntamiento de dicha localidad y se hayan declarado ediles no adscritos, toda vez que Salado anunció en mayo su decisión de renunciar a la Presidencia local del PP y abandonar el partido por "discrepancias" con la designación de la concejal María Helena Romero como candidata a la Alcaldía, el PP de Sevilla ha defendido que dicha designación "se hizo con transparencia y conforme a las normas del partido".

En el escrito en el que anunciaba su baja del partido y su decisión de continuar en el Ayuntamiento como concejal no adscrito, recogida por Europa press, Domingo Salado, hasta entonces portavoz municipal del partido, señalaba sus "importantes discrepancias" con la dirección provincial del partido, liderada por Virginia Pérez después de que la primavera de 2017 su candidatura lograse una ajustadísima victoria frente a las aspiraciones del diputado autonómico Juan Bueno de repetir como presidente provincial, en el proceso congresual celebrado por el PP sevillano.

En concreto, Salado criticaba la "manera oscura, manipuladora y nada participativa" en la que la concejal María Helena Romero había sido proclamada como nueva candidata del PP a la Alcaldía de Espartinas.

Según salado, la citada designación deriva "del dedo de la presidenta provincial", en el marco de "una reunión informal nada transparente" y "por un comité ejecutivo local que debería haber sido renovado hace tiempo", tratándose de una decisión adoptada "sin tener en cuenta" a "más de 500 afiliados del PP de Dos Hermanas". Así, criticaba que la proclamación de Romero derivase de una "decisión de antemano de la presidenta provincial", sin "posibilidad" de candidaturas alternativas.

En ese sentido, recordemos que allá por marzo de 2016, Minerva Salas anunciaba su decisión de abandonar la Portavocía del Grupo popular del Ayuntamiento de Espartinas, toda vez que Salas había accedido a la Portavocía municipal del partido después de que pocos meses antes, renunciase a su acta de concejal del Grupo popular Javier Jiménez, quien fuera primer teniente de alcalde durante la etapa del popular Domingo Salado como primer edil.

El propio Domingo Salado, en declaraciones a Europa Press, explicaba que la decisión adoptada por Minerva Salas derivaba de las "discrepancias" de ésta con la concejal María Elena Romero, unas "divergencias" ante las que la entonces portavoz, a su juicio, no se había sentido "respaldada por la dirección provincial del PP", entonces aún encarnada por el diputado autonómico Juan Bueno.

EL DESTINO DE LA PORTAVOCÍA

Según concretaba, tras la salida de Javier Jiménez de la esfera municipal, el cargo de portavoz fue ofrecido a María Elena Romero, pero como ella "no quiso" ocuparlo, el puesto fue "ofrecido en segunda instancia" a Minerva Salas, quien sí accedió a ocupar la Portavocía. No obstante, y según manifestaba por aquella época el exalcalde, a partir de ahí María Elena Romero habría hecho "la vida imposible" a Minerva Salas, porque "no le sentó bien" que esta última asumiese la Portavocía.

Frente a todo ello, el secretario general del PP de Sevilla, Juan de la Rosa, ha defendido que la dirección provincial del PP se reunió individualmente con todos los miembros del comité electoral de Espartinas y "tras esa reunión, se produjo una votación del comité local en la que se aprobó que Maria Helena Romero fuese la candidata". Según De la Rosa, entre los votantes estaba Domingo Salado, quien en esa reunión tuvo la oportunidad de votar y mostrar "si estaba de acuerdo o no con la designación", pero "se abstuvo en la votación".

Al respecto, ha abundado que el comité electoral provincial del PP ratificó "por unanimidad" el resultado de dicha votación, asegurando que el PP ha actuado en todo momento "con total transparencia y conforme a los estatutos y la legalidad". "Jamás vamos a hacer nada que vaya en contra de las normas establecidas en el partido y que todos respetamos y debemos respetar", ha asegurado.

Con relación a las 149 bajas de afiliados contabilizadas recientemente en la agrupación popular de Espartinas, ha avisado de que 138 de ellas corresponden a personas que "se afiliaron al partido en el primer trimestre de 2017, año en el que tuvo lugar el congreso provincial" saldado con una ajustadísima victoria de Virginia Pérez frente a la candidatura de Juan Bueno a la reelección como presidente.