Fancine presenta el cartel de su 28 edición, que tiene a Asia como eje central

8/06/2018 - 16:41

El festival de cine fantástico de la Universidad de Málaga, que se celebrará este año del 14 al 22 de noviembre, ha presentado el cartel de su 28 edición, que tendrá a Asia como eje vertebrador de la programación y de su imagen corporativa bajo el lema de 'Asia en las venas'.

MÁLAGA, 8 (EUROPA PRESS)

En esta ocasión, el festival rinde homenaje a todo lo vinculado con lo oriental y, fundamentalmente, a su cinematografía. Así, se vale del concepto de Asia como fuente de inspiración tanto por la calidad de su industria, que engloba algunos de los nombres más relevantes del panorama internacional de todos los tiempos, como por la cantidad, en cuanto a que se trata de uno de los focos de producción más consolidados y destacables del género fantástico y de terror, han señalado desde la UMA.

Muestra de ello, han resaltado, es el importante peso que ha venido teniendo el cine asiático en la programación de Fancine, que cada año incluye en sus diferentes secciones una buena selección de los mejores títulos llegados desde el continente. La apuesta por este cine se ha reforzado en las dos últimas ediciones, además, con la puesta en marcha de un ciclo en colaboración con CineAsia, que se ha convertido en uno de los apartados fijos de la cita cinematográfica organizada por la UMA.

El cartel anunciador es obra del profesor de la Facultad de Bellas Artes y diseñador gráfico Agustín Linares, quien de nuevo ha coordinado a su equipo en el proceso creativo y ha aportado la idea original del mismo. Después de varias ediciones, la imagen recupera al Maneki-neko, seña de identidad de Fancine, como protagonista principal en la composición.

En busca de una referencia artística común y una estética atractiva, Linares ha optado por el estilo de la propaganda comunista para desarrollar este trabajo. "El reto que me he planteado para el diseño de la imagen es integrar diferentes iconografías asiáticas, pero intentando no caer en tópicos usuales", ha explicado Linares.

"La belleza de esta estética radica en la simplificación de formas provocada por la técnica serigráfica o litográfica de esta disciplina", ha añadido el autor de la obra, con influencias, además, del característico sello del artista urbano Obey.

En cuanto a los elementos, el cartel incorpora algunos símbolos reconocibles de la iconografía asiática, como son la bandera imperial japonesa, la tipografía de estilo ruso y una clara alusión a China a través de los carteles de Mao.

De manera irónica, y haciendo gala del carácter transgresor y alternativo de Fancine, el gato Bad Luck aparece erigido como una figura de autoridad tras los destellos rojizos del sol imperial, sujetando esta vez un libro en lugar del clásico cuchillo que empuña en el logo original del festival y acompañado por un ejército de fieles seguidores.

Asimismo, Fancine ha vuelto a convocar por tercer año consecutivo su concurso de spot/teaser, en el que invita a creadores nacionales y extranjeros a presentar sus propuestas audiovisuales. El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 1 de julio

Los participantes podrán optar a un premio económico de 3.000 euros y la obra ganadora será difundida como anuncio dentro de la campaña promocional de la 28 edición del festival de cine fantástico de la Universidad de Málaga.