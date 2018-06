Equipo de Gobierno de Marbella lamenta que PSOE ahora prioriza políticas de empleo "y no cuando gobernó"

8/06/2018 - 17:44

Enlaces relacionados El periodo medio de pago a proveedores en Baleares sube a 42 días en abril tras un cambio en la forma de cálculo (31/05)

El equipo de gobierno del municipio malagueño de Marbella ha lamentado este viernes que el PSOE "tenga previsto priorizar ahora las políticas de empleo y no cuando gobernó", criticando que en ese tiempo "no se preocuparon ni lo más mínimo por fomentar la creación de puestos de trabajo ni impulsar el emprendimiento".

MARBELLA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Ejecutivo local, Félix Romero, ha resaltado que "es una pena que el empleo no formara parte entonces de lo que los socialistas tenían previsto priorizar porque Marbella no hubiera perdido así más de dos años en este ámbito".

Romero ha señalado que el PSOE "no llevó a cabo ninguna iniciativa para fomentar la empleabilidad en la ciudad y durante sus más de dos años de gobierno no solo no pusieron en funcionamiento ninguna bolsa de trabajo, sino que dejaron además 130.000 solicitudes sin mecanizar y no se dignaron siquiera a responder a las alegaciones presentadas por los vecinos".

En este punto, ha añadido que "por si todo esto fuera poco, José Bernal fue además el máximo responsable de la eliminación de los planes de empleo y del plan de barrios", ha dicho, al tiempo que ha lamentado "el desprecio del exalcalde por el empleo local fue absoluto".

El portavoz municipal ha destacado también que "los socialistas no pueden dar lecciones de gestión, tras más de dos años de abandono de los servicios públicos y de inejecución de los presupuestos, y mucho menos de transparencia, tras ser condenados más de 30 veces por los tribunales por vulnerar los derechos fundamentales de la oposición al restringir su acceso a la información municipal".

"Las sentencias judiciales constatan que el gobierno del PSOE ha sido el más oscuro en la historia de la democracia en Marbella, pero es que recientemente acabamos de conocer que además engañaron a los vecinos y a los visitantes de la ciudad, así como a los empresarios turísticos, ocultando la retirada a principios de agosto de 2017, de dos banderas azules", ha indicado el concejal.

Al respecto, ha agregado que "mientras los touroperadores, los hoteles y los agentes del sector vendían la existencia de seis banderas azules en el litoral marbellí, lo cierto es que la entidad responsable de la concesión de estos distintivos había retirado dos y el PSOE decidió esconder este hecho y no hacerlo público, lo que refleja fielmente cómo funcionan los socialistas en materia de transparencia", ha concluido.

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Málaga y vicesecretaria general, Antonia García, y el presidente de la formación y candidato en la ciudad marbellí, José Bernal, han asegurado este viernes que el PSOE de Marbella priorizará las políticas de empleo, vivienda asequible y desarrollo económico en el municipio de cara a las elecciones locales de 2019.