Expediente del entorno San Bartolomé se está ultimando por técnicos municipales y se remitirá al Consejo de Patrimonio

8/06/2018 - 18:11

"Son falsas todas las insinuaciones y acusaciones que Cambia", aseguran desde el equipo de Gobierno municipal

LOGROÑO, 8 (EUROPA PRESS)

El expediente para la modificación puntual del Plan General Municipal en el entorno de la cabecera de la iglesia de San Bartolomé está siendo objeto de tramitación administrativa por parte de los técnicos del Ayuntamiento.

Cuando este trabajo finalice, aseguran desde el Ejecutivo del Gobierno local, será remitido al Consejo Superior de Patrimonio del Gobierno Regional para su aprobación. El momento de su remisión se determinará en función de que el expediente se considere cerrado desde el punto de vista técnico.

La propuesta en la que se está trabajando no es la aprobada hace dos años, "como falsamente ha indicado Cambia Logroño, sino que ha sido adaptada a algunas sugerencias que desde el Consejo se plantearon. Es un aspecto que todos los grupos municipales conocen en profundidad porque fue debatido en el Pleno del mes de abril y previamente así les fue explicado".

Por otra parte, desde el equipo de Gobierno "rechazamos categóricamente todas las insinuaciones y acusaciones que Cambia Logroño ha vertido en su rueda de prensa en relación al posible destino del espacio objeto de la citada modificación puntual. Es totalmente falso el planteamiento sobre el que, sin prueba alguna, el portavoz de este grupo ha montado su comparecencia de esta mañana".

"Queremos recordar que la aprobación provisional se produjo el pasado mes de abril en pleno y volvió a contar con el apoyo de 23 de los 27 concejales. Parece que Cambia Logroño no acepta la voluntad de la abrumadora mayoría del Pleno y sigue empeñado en batallas sectarias e ideológicas que nada tienen que ver con este asunto, a este respecto por tanto cabe recordar que no se trata de la propuesta del Equipo de Gobierno sino del pleno municipal, cuyo acuerdo parece que Cambia Logroño no quisiera aceptar".