La DPZ reconocerá con la medalla de Santa Isabel a César Bona, Fernando García Vicente y José Luis Melero

8/06/2018 - 18:55

La Diputación de Zaragoza reconocerá con la medalla de oro de Santa Isabel, Infanta de Aragón y Reina de Portugal, al maestro César Bona, al ex Justicia Fernando García Vicente y al escritor José Luis Melero. La junta de portavoces, reunida este viernes, ha elevado al pleno la propuesta de concesión de la máxima distinción que otorga la institución provincial, que se aprobará en la sesión ordinaria de la semana que viene.

ZARAGOZA, 8 (EUROPA PRESS)

Como es tradición, las medallas se entregarán el 4 de julio, coincidiendo con la festividad de Santa Isabel, patrona de la provincia y de la Diputación de Zaragoza, ha informado esta institución en una nota de prensa.

Con estos galardones, la DPZ reconoce a aquellas personas, colectivos o entidades públicas o privadas que se hayan distinguido por sus excepcionales acciones, méritos o por los relevantes servicios culturales, científicos, sociales o políticos prestados en favor de los intereses generales de todos los habitantes de la provincia de Zaragoza.

CÉSAR BONA

César Bona está considerado como uno de los mejores maestros del mundo. Nacido en Ainzón el 5 de enero de 1972, es además escritor, licenciado en Filología Inglesa y diplomado en Magisterio en Lengua Extranjera por la Universidad de Zaragoza. Ha formado parte del jurado de los premios Princesa de Asturias, en la categoría de Comunicación y Humanidades, en 2017 y 2018.

Por sus múltiples proyectos vinculados a la participación infantil, recibió el Premio Magister de Honor de la Plataforma de la Escuela Pública; el Premio Crearte del Ministerio de Cultura en dos ocasiones por su estímulo de la creatividad; la Cruz José de Calasanz, máxima distinción en la educación aragonesa; y el Premio Medio Ambiente Aragón 2013.

Además, obtuvo la Mención de Honor en el International Children Film Festival of India por la película de cine mudo 'The importance of being an Applewhite', que hizo para unir a dos familias que no se hablaban. Tras sus 16 años de trayectoria, fue nominado como uno de los 50 mejores maestros del mundo según el Global Teacher Prize (2014).

Profesor del máster de Políticas y Prácticas en Innovación Educativa y del máster propio en Inteligencia Emocional de la Universidad de Málaga, ha impartido conferencias en numerosas universidades, centros de profesores y colegios y ha sido invitado a congresos en un gran número de países.

Entre sus libros, destacan 'La nueva educación' (2015) y 'Las escuelas que cambian el mundo' (2016), obras que ahora sirven de referencia en muchas universidades. Además, para niños ha escrito una adaptación de 'El Quijote' (2017) y 'El asombroso mundo de Bernardo' (2018).

La escucha, la empatía, el respeto a las diferencias, la participación de niños, niñas y adolescentes en la sociedad y la educación para la convivencia son los pilares que defiende. Considera esencial el compromiso social y con la naturaleza como parte de la educación integral del ser humano.

FERNANDO GARCÍA VICENTE

Fernando García Vicente ha sido Justicia de Aragón durante casi 20 años. Nacido en Zaragoza el 28 de diciembre de 1948, fue elegido para este cargo el 20 de mayo de 1998 con el voto unánime de todos los diputados de las Cortes de Aragón y reelegido para un segundo y tercer mandato en diciembre de 2003 y en marzo de 2009. Cesó en el cargo el pasado 20 de abril, tras la elección de Ángel Dolado para sustituirle al frente de la institución.

Fiscal desde 1978, entre otros destinos fue fiscal jefe de Huesca. Doctor en Derecho por la Facultad de Zaragoza, ejerció como profesor titular de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza durante 15 años.

También es vocal de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, miembro de la Academia Aragonesa de Legislación y Jurisprudencia y correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Ha sido consultor del Banco Mundial y colaborador de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Entre otras distinciones, posee la Medalla de las Cortes de Aragón, la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort y la de Primera Clase, la Medalla de Plata de la Guardia Civil, la Medalla al Mérito en el Servicio a la Abogacía del Consejo General de la Abogacía Española, la Medalla de Oro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, la Medalla de Oro de la Universidad Católica de Montevideo y el premio extraordinario Capitán Médico Santiago Ramón y Cajal, concedido por el Hospital General de la Defensa de Zaragoza.

JOSÉ LUIS MELERO

José Luis Melero es escritor, uno de los principales estudiosos de la literatura aragonesa y uno de los más reconocidos bibliófilos de Aragón. Nacido en Zaragoza en 1956, fue uno de los fundadores del Rolde de Estudios Aragoneses y de la revista Rolde, de cuyo consejo de redacción forma parte desde entonces.

Reconocido como uno de los mayores divulgadores de la cultura aragonesa, fue presidente de la Fundación Gaspar Torrente para la investigación y desarrollo del aragonesismo. En marzo de 2015, fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis.

En abril de 2017, fue nombrado académico de número de la misma institución, en la que ocupa una de las plazas de la sección de Literatura y forma parte de su junta de gobierno ocupando el cargo de Bibliotecario.

Pertenece al consejo de redacción de las revistas 'La Magia de Viajar por Aragón' y 'El Ebro'. Es columnista de Heraldo de Aragón y colaborador del programa 'A Vivir Aragón' de Radio Zaragoza-Cadena SER, donde también participa en la tertulia 'Somos'.

Es además un reconocido experto en jota aragonesa y un apasionado seguidor del Real Zaragoza, equipo del que fue consejero entre 2006 y 2009. En septiembre de 2016, fue distinguido como Hijo Predilecto de la Ciudad de Zaragoza por su "compromiso literario y afectivo" con la ciudad y por su labor como defensor de la cultura aragonesa.

Entre sus libros figuran títulos como 'Leer para contarlo. Memorias de un bibliófilo aragonés'; 'Los libros de la guerra'; 'La vida de los libros'; 'Escritores y escrituras'; 'Manual de uso del lector de diarios'; 'El tenedor de libros'; 'la Jota aragonesa en algunas de sus coplas más antiguas o desconocidas'; o 'Una aproximación a la bibliofilia: los libros, la vida y la literatura'.