El Cuponazo de la ONCE reparte 250.000 euros en el centro de Málaga

9/06/2018 - 10:43

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este pasado viernes ha repartido 250.000 euros en el centro de Málaga, en concreto, entre diez vecinos.

MÁLAGA, 9 (EUROPA PRESS)

Ana Isabel Ortiz, vendedora de la ONCE desde hace diez años, fue la encargada expedir los cupones que han resultado premiados desde su punto de venta, ubicado en calle Cristo de la Epidemia, 72.

"Es una alegría muy grande porque son clientes de allí y sobre todo gente mayor", ha comentado Ortiz tras enterarse. Así, ha explicado que se iba a "acercar para ver qué tal el ambiente aunque hoy no trabajo y algunos quizá no se enteren hasta el lunes".

Con estos premios continúa "la racha de suerte en Málaga con el Cuponazo", han señalado desde la ONCE, recordando que el viernes 1 de junio este sorteo dejó 275.000 euros en el centro de Antequera (Málaga) y hace menos de un mes, el 11 de mayo, más de dos millones de euros en la pedanía de Campanillas.

El sorteo del Cuponazo de este viernes ha dejado también medio millón de euros en Granada, con 20 cupones premiados con 25.000 euros, y otros 225.000 euros en la localidad onubense de La Palma del Condado con nueve cupones premiados también a las cinco cifras. En total, han sido 975.000 euros en premios mayores entre las provincias de Málaga, Granada y Huelva.

El mayor premio se lo ha llevado el municipio balear de Marratxi, donde se ha vendido la serie agraciada con los nueve millones del Cuponazo, que ha sumado más de 11,2 millones de euros en premios mayores entre siete comunidades: Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla León, Galicia, Comunidad de Madrid y Murcia.

Por otro lado, desde la ONCE han explicado que el Cuponazo ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de nueve millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente.

Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las cinco cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las cuatro, tres o dos últimas cifras de las seis extracciones de segunda categoría.

Para el próximo viernes, 15 de junio, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia) ofrece su mayor bote de 90 millones con un segundo de 23 millones de euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE así como en establecimientos colaboradores autorizados.