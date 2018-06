El programa Ola de Frío realizó 2.800 atenciones en la última campaña

9/06/2018 - 11:14

El programa Ola de Frío, que ofrece suministros básicos e información sobre recursos y programas sociales a personas sin hogar, realizó 2.800 atenciones en la última campaña, que finalizó el 31 de mayo.

SANTANDER, 9 (EUROPA PRESS)

A lo largo de ocho meses la unidad móvil del programa ha recorrido cada noche la ciudad para prestar atención y asesoramiento a las personas que duermen en la calle y para servir a la vez de puerta de acceso de estas personas a los recursos sociales.

El programa, impulsado por el Ayuntamiento de Santander y la Obra Social 'la Caixa', se puso en marcha por primera vez en el año 2011 y, desde entonces, ha ido ampliando su duración, cubriendo en la actualidad el periodo que va desde principios del mes de octubre hasta finales del mes de mayo.

En la última campaña, que acaba de finalizar, se han realizado 2.466 intervenciones con varones y 334 con mujeres, con una media de 11 atenciones cada noche, ha informado el Ayuntamiento de Santander en nota de prensa.

La alcaldesa, Gema Igual, ha revisado con representantes de CaixaBank y la Fundación Bancaria 'la Caixa' éste y otros programas que desarrollan junto al Ayuntamiento, así como la posibilidad de ampliar esa colaboración a nuevos proyectos.

Además de la alcaldesa, en la reunión han participado, entre otros, el director territorial de Cantabria y País Vasco de CaixaBank, Juan Pedro Badiola; el subdirector general de la Fundación Bancaria 'la Caixa', Marc Simon Martínez; el director de Instituciones de CaixaBank en Cantabria, César Gil, y la concejala de Familia y Servicios Sociales, María Tejerina.

Igual ha destacado que el programa Ola de Frío es una iniciativa "social y solidaria" que tiene como fin primordial "atender a los más desprotegidos, a quienes no tienen nada, a quienes se han visto viviendo en la calle y, ya sea por desconocimiento o por su propia voluntad, no acuden al Centro de Acogida Princesa Letizia, donde pueden recibir no solo alojamiento y manutención, sino ayuda para reorientar su vida".

A través de la unidad móvil se les facilitan suministros básicos (mantas, café y sobaos), así como información de los recursos existentes. El equipo de intervención de calle está formado por un auxiliar educativo, un becario integrador social y un voluntario, apoyados por el personal del centro de acogida.

Su labor, no sólo permite atender las necesidades básicas de estas personas, sino también detectar situaciones específicas y abrir a estas personas la puerta a otros recursos que permitan iniciar un proceso de apoyo en la inclusión social de este colectivo.

Gracias a este trabajo, desde la puesta en servicio de este programa se ha conseguido el acercamiento de los servicios sociales a algunas de estas personas con las que, por sus especiales características, no se había podido establecer ese contacto.

Para la alcaldesa de Santander, el programa Ola de Frío -en el que también colaboran las empresas Café el Dromedario y Sobaos Serafina- es un ejemplo paradigmático de cómo la colaboración público privada se traduce en beneficios sociales para los ciudadanos.

OTROS PROGRAMAS Y COLABORACIONES

También ha puesto otros ejemplos como el programa Manitas, desarrollado igualmente con la colaboración de 'la Caixa', que cumple una doble labor social, ya que, por un lado, permite formar en diversos oficios o reciclar a jóvenes desempleados, y por otro, contribuye a poner nuevos espacios a disposición de entidades sociales y a realizar labores de mantenimiento en viviendas de personas en situación de vulnerabilidad.

Igual ha recordado que la entidad colabora además en el servicio de inserción ocupacional del Centro de Acogida Princesa Letizia, dirigido a personas que están en riesgo o en situación de exclusión social.

El compromiso de CaixaBank y su Obra Social con la ciudad se plasma también en iniciativas de carácter cultural y de otra índole.Así, la alcaldesa se ha referido a los proyectos desarrollados por la entidad para facilitar el acceso de los santanderinos a una vivienda de calidad a un precio asequible, tanto a través de sus propias promociones de vivienda asequible en el Primero de Mayo, que suman más de 100 pisos, como con la cesión de viviendas al parque extraordinario de vivienda social de Santander.

Asimismo, ha resaltado la aportación que suponen para la actividad cultural de la ciudad las exposiciones que organiza periódicamente la Obra Social 'la Caixa' en Santander, la más reciente, la que acaba de inaugurarse esta semana en la plaza Porticada.

Igual ha invitado a los representantes de la entidad a mantener esta fructífera colaboración y seguir trabajando estrechamente con el Ayuntamiento en el impulso de proyectos y actividades que redunden en la atención de los colectivos más desfavorecidos y en la mejora de la calidad de vida de los santanderinos en general.