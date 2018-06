'Ames a quien ames, Madrid te quiere' se alza con galardón en los Premios Diversa 2018

9/06/2018 - 11:59

La campaña de promoción internacional turística LGTBI del Ayuntamiento de Madrid 'Ames a quien ames, Madrid te quiere' que llegó a la capital con motivo del WorldPride, y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, recogerán este sábado el Premio Diversa en la categoría de Publicidad y de Personal respectivamente.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La Galería de Cristal del Palacio de Cibeles será la encargada de acoger la III Cena Benéfica y entrega de Premios Diversa 2018 a las instituciones, empresas y personas que han "trabajado, ejercido y fomentado la diversidad en todos sus aspectos".

'Ames a quien ames, Madrid te quiere' nació en mayo de 2016 de la mano del Área de Turismo de Madrid junto al responsable de Turismo LGTBI del Consistorio, Manuel Santiago. El objetivo de partida era doble. Por un lado, promocionar a Madrid como destino LGTBI, y por otro una campaña de publicidad para el WorldPride.

El éxito del lema fue inmediato y tuvo diversas ramificaciones, desde acciones en ferias del sector profesional, a mercados a través de eventos y medios de comunicación.

'Whoever you love, Madrid loves you', la versión en inglés, viajó hasta Nueva York, Berlín, Ámsterdam, Londres y Viena. El lema también hizo las maletas para llegar a Bogotá y Buenos Aires. En suma, el lema alcancó a cerca de 20 millones de personas.

Asimismo, se realizó un vídeo para la campaña que ha tenido más de 4 millones de visualizaciones.

Operación Triunfo, Ikea, y los deportistas Víctor Gutiérrez y Gema Hassen-Bey serán otros de los premiados en estos galardones, a los que asistirán políticos, el modista Lorenzo Caprile, el actor Víctor Palmero o la diputada socialista en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli.

DESTINO LGTBI

Destino turístico y cultural "de primer orden", Madrid es también una ciudad divertida y acogedora, garante de derechos y en la que la diversidad es una de sus principales señas de identidad.

El barrio de Chueca se ha convertido en referente internacional para la comunidad LGTBI, con una un ambiente y vida nocturna únicos, sorprendentes atractivos culturales como el Museo del Romanticismo, alojamientos entre los que destacan los hoteles 'gay friendly', una amplia oferta de restauración con espacios gastronómicos como el Mercado de San Antón y una actividad comercial sorprendente.