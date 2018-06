La Asamblea de Extremadura trabaja ya con la vista puesta en el Debate sobre el Estado de la Región

9/06/2018 - 11:59

La Asamblea de Extremadura ha arrancado esta semana ya con la fecha de la celebración del próximo Debate sobre la Orientación de la Política General de la Junta de Extremadura, más conocido como Debate sobre el Estado de la Región, en el que los grupos trabajan ya.

MÉRIDA, 9 (EUROPA PRESS)

Y es que, la semana se inició con la propuesta por parte del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a la Cámara regional para que este debate se celebre los próximos días 26 y 27 de junio, martes y miércoles.

Un debate que, según avanzó la Junta de Extremadura, servirá para que el jefe del Ejecutivo regional realice un balance de los tres primeros años de legislatura y avance algunos de los proyectos que se llevarán a cabo en el año que falta hasta las elecciones autonómicas de 2019.

A este anuncio no tardaron en reaccionar los grupos políticos de la oposición, como el PP, cuya portavoz, Gema Cortés, señaló que su partido no tiene "ninguna esperanza" en este debate, ya que el presidente de la Junta "no ha cumplido con nada" y "esta ha sido la legislatura de los recortes", porque "cuando no se ejecutan los presupuestos, a eso se le llama recortes".

Por su parte, el secretario general de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, confió en que en este debate, el presidente de la Junta "de alguna manera", reconozca que "quiso perder dos años pactando recortes" con el PP, al aprobar los dos primeros presupuestos de la legislatura con dicho partido, con lo que hizo "daño a Extremadura".

En representación de Ciudadanos, su secretario de Programas, David Salazar, señaló que en este debate, el presidente extremeño tendrá que explicar "por qué no tiene un proyecto de región" y "gobierna a golpe de ocurrencias".

RECONOCIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE GÉNERO

En otro orden de cosas, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha acudido esta semana al Parlamento de Lituania, donde ha asistido a la presentación de la aplicación online sobre Parlamentos Sensibles al Género, The Gender-Sensitive Parliaments Online Tool, creada por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (European Institute for Gender Equality, EIGE) y en cuyo diseño ha participado la Cámara extremeña.

Se trata de una herramienta desarrollada por el EIGE con la que se pretende medir empíricamente la sensibilidad de los parlamentos nacionales hacia la cuestión de género y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, ya que mide la presencia de la mujer en las cámaras regionales.

Una cita a la que Blanca Martín ha asistido invitada por el EIGE en su calidad de presidenta de uno de los parlamentos colaboradores, junto a una delegado extremeña formada por las diputadas Francisca Rosa (PP), Jara Romero (Podemos) y María Victoria Domínguez (Ciudadanos).

Esta aplicación ha otorgado a la Asamblea de Extremadura una nota de un 8,31 en la evaluación de su implementación de políticas de género por parte del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE).

Una calificación "muy alta", teniendo en cuenta que esta herramienta está orientada a los legislativos nacionales y en la que la Cámara extremeña ha sido la primera cámara regional en Europa en participar en el programa piloto del EIGE.

Concretamente, la Asamblea de Extremadura ha obtenido sus mejores resultados en las áreas que miden la creación de legislación con perspectiva de género -95 puntos sobre 100- y la capacidad de las diputadas extremeñas de influir en los procesos legislativos y organizativos -92,7 sobre 100-.

SITUACIÓN DE LOS IMPUESTOS EN LA REGIÓN

Por otra parte, esta semana también se ha celebrado Comisión de Haciendas y Presupuestos en la Asamblea de Extremadura en la que, a preguntas del PP, se ha hablado de la presión fiscal en Extremadura en materia de impuesto de donaciones, matriculaciones, actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales.

Una comisión en la que intervino la directora general de Tributos de la Junta, Antonia Cerrato, quien negó que la región extremeña lidere la presión fiscal en estos tributos, mientras que el PP pidió "revisar" los tipos de estos tributos cedidos por el Estado a las regiones.

Así, Antonia Cerrato insistió en la comisión en que Extremadura "no tiene la mayor presión fiscal del país" en dichos impuestos, y destacó la necesidad de que "por fin se llegue" a un acuerdo en el sistema de financiación "que tenga en cuenta a las personas".

Por su parte, el portavoz de Hacienda del Grupo Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, lamentó que Extremadura "no aplica como otras" regiones algunos beneficios fiscales, deducciones y bonificaciones, y "no tiene ningún medida de reducción directa" como, según ha dicho, hacen "la mayoría" de las comunidades autónomas.

NUEVA EXPOSICIÓN PICTÓRICA

En clave cultural, cabe destacar que la Asamblea de Extremadura ofrece desde este semana una nueva exposición, titulada 'Tiempo de pinceles', y en la que el artista Jesús Talón muestra una colección de 23 cuadros, que podrán verse en la Cámara regional hasta el próximo 26 de junio.

La muestra, que fue inaugurada por la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, quien destacó la apuesta de la Cámara regional por los autores extremeños o "muy pegados a la tierra", como un "lugar de reconocimiento".

Además, durante esta semana han continuado las visitas a la Asamblea de Extremadura, y le ha tocado el turno a usuarios de la Federación Extremeña de Discapacitados Auditivos Padres y Amigos del Sordo (Fedapas), que pudieron conocer las instalaciones y el funcionamiento de la institución.