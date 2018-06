PSE-EE de Gipuzkoa pide al PNV que evite "caer en la tentación de los cantos de sirena de la izquierda abertzale"

9/06/2018 - 12:47

El teniente de diputado general guipuzcoano y diputado foral de Cultura, Juventud y Deportes, el socialista Denis Itxaso, ha pedido al PNV, socio de gobierno de los socialistas en la Diputación y ayuntamientos, que evite "caer en la tentación de escuchar los cantos de sirena de la izquierda abertzale", que "siempre ha buscado ganancia en río revuelto".

SAN SEBASTIÁN, 9 (EUROPA PRESS)

Según ha defendido, Gipuzkoa necesita la "estabilidad" que, a su juicio, se ha logrado gracias al "acuerdo" para "afianzar" la mejora de la economía "en favor de los más desfavorecidos" y "seguir haciendo políticas sociales, medioambientales y feministas".

Itxaso se ha referido en estos términos en la jornada 'La solución ya está aquí' sobre la gestión de residuos en Gipuzkoa, organizada por el PSE-EE en San Sebastián. El teniente de diputado general ha estado acompañado del diputado foral de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, José Ignacio Asensio, y de la directora foral de Medio Ambiente, Mónica Pedreira.

En la cita, Itxaso ha celebrado que se haya alumbrado un Gobierno central socialista, "feminista, europeísta" y también "profundamente sensible con el medio ambiente que va a luchar contra el cambio climático", fruto de una moción de censura "legítima y constitucional" presentada por Pedro Sánchez.

Itxaso ha señalado que el PSOE quiere ser un partido "verde" que asuma los retos contra el cambio climático", al tiempo que ha subrayado que el Medio Ambiente supone "una oportunidad para crear riqueza" en los territorios. En este sentido, ha puesto en valor el trabajo realizado por los socialistas desde el departamento foral de Medio Ambiente para convertir los residuos en "nuevos materiales de los que generar provecho, riqueza y empleo" en Gipuzkoa con medidas como el Clúster del Reciclaje o el Plan de lucha contra el cambio climático, desde una gestión "integral".

Por otro lado, ha aplaudido el "cambio" experimentado por Gipuzkoa gracias al "pacto y al entendimiento entre diferentes" y a la "estabilidad".

A su juicio, "sin eso y sin la participación del PSE de Gipuzkoa nada de esto estaría sucediendo" y sin la presencia de los socialistas en los gobiernos de ayuntamientos y Diputación "no tendríamos la estabilidad, ni el equilibrio, ni el clima de pacto y de acuerdo que tenemos y que nos permite fijar la agenda en estas materias y no en otras".

Itxaso ha incidido en que eso "no ha sido siempre así" y hay regiones y gobiernos "que no tienen esa paz, ni esa estabilidad, para centrase en la agenda ciudadana", que es "lo que hace a la gente acercarse a la política y a los jóvenes reconciliarse" con ella. El teniente de diputado general de Gipuzkoa ha subrayado que "la estabilidad es el mejor ingrediente del que podemos dotarnos para seguir avanzando y eso lo está aportando el PSOE".

En este contexto, ha instado al PNV, socio de gobierno de los socialistas en la Diputación y ayuntamientos guipuzcoanos, a que "no tenga tanto miedo de Bildu" y a que "no estén tan pendientes de Bildu y de la izquierda abertzale". "No creo que ése sea el flanco hacia el que tenemos que dirigir las miradas", ha señalado, para añadir que, "cuando los partidos nacionalistas disputan su hegemonía dejan de centrar el foco en lo que verdaderamente importa".

"CADENAS HUMANAS"

Itxaso ha opinado que se podrán hacer cadenas humanas a favor del derecho a decidir y "todo tipo de reclamaciones de carácter identitario", pero "lo que en estos momentos este territorio necesita es estabilidad" y "centrarse en los problemas que tiene la ciudadanía y resolver problemas como los que está resolviendo el PSE-EE al frente de la Diputación, de carreteras, de residuos, la regeneración de Pasaialdea, el transporte público, una cultura abierta y cosmopolita".

De este modo, ha incidido en que hay que "evitar caer en la tentación de escuchar los cantos de sirena de la izquierda abertzale" que "siempre ha buscado ganancia en río revuelto".

"En estos momentos tenemos las aguas tranquilas y merecemos seguir teniéndolas para aprovechar la salida de la crisis económica y centrarnos en afianzar esa mejora de la economía en favor de los más desfavorecidos y para seguir haciendo políticas sociales, medioambientales y feministas", lo cual, a su juicio, no se logra "desviando el foco y llevándolo al terreno de la identidad y la independencia".

POLÍTICA DE SOLUCIONES

Por su parte, Asensio ha destacado que el departamento foral de Medio Ambiente que dirige ha logrado que el problema de la gestión de residuos de Gipuzkoa esté "resuelto" ya que el centro de gestión de residuos de Zubieta entrará en funcionamiento antes de que acabe la presente legislatura y que permitirá la creación de 80 empleos directos y un centenar de indirectos.

Asimismo, ha aplaudido que la incineradora de Zubieta se va a convertir en "principal fuente de energía renovable de Gipuzkoa", al tiempo que ha subrayado que el territorio histórico afronta ya "los retos de futuro de la transición ecológica", que son "la lucha contra el cambio climático, la transición energética y que ésta sea justa", que lleva "sello socialista".

Por el contrario, ha censurado la gestión del anterior Gobierno foral de EH Bildu al que ha exigido, una vez más, "responsabilidades" y ha acusado de no respetar "la voluntad de los guipuzcoanos".