Cataluña. arrimadas pide a sánchez que proteja a los catalanes no independentistas antes que dialogar con torra

9/06/2018 - 12:40

La presidenta de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, exigió este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que proteja los derechos de los catalanes no independentistas antes que dialogar con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a quien llamó este viernes para concertar una próxima reunión.

En declaraciones en Vic para compensar que el Ayuntamiento les impidiera hacer un acto en la localidad, Arrimadas calificó de "increíble" que Sánchez "premie" a los independentistas con "el levantamiento de un control que se puso mucho antes que el 155", en relación al de las finanzas de la Generalitat, la misma semana que ésta ha aumentado la subvención a TV3, ha hecho una criba ideológica en la cúpula de los Mossos d'Esquadra, ha avisado de que no renuncia a la unilateralidad ni a reabrir embajadas, sigue llenando la comunidad de simbología independentista y se ha boicoteado un acto de Societat Civil Catalana en la Universidad de Barcelona.

"No nos van a callar", desafió Arrimadas, anunciando que Cs seguirá defendiendo "la convivencia" que han roto los independentistas y "la Cataluña que es de todos" y denunciando la fractura social. "Necesitamos que el Gobierno de España proteja a los millones de catalanes que no son independentistas", dijo.

La líder de la oposición en Cataluña se reafirmó en vincular el levantamiento del control a priori sobre las finanzas de la Generalitat al voto a favor del PdeCat y ERC a la moción de censura que hizo presidente a Sánchez, puesto que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "no ha hecho ni un gesto" para merecerlo. "Lo primero que hace el Gobierno de Pedro Sánchez es devolverles el favor y ponerles una alfombra roja para que tengan viable para gastarse el dinero de todos en un proceso ilegal", manifestó.

Arrimadas dijo que "desde luego que hay que recuperar el diálogo, pero después de que se garanticen los derechos de los catalanes no independentistas vulnerados por la Generalitat". Además, recriminó a Sánchez que, presumiendo de haber hecho un gesto a Cataluña, se crea que "Cataluña es el señor Torra", cuando Ciudadanos representa a "una mayoría social que no quiere la independencia" y que "ante esa violaión de nuestros derechos no puede mirar para otro lado"

La dirigente de Ciudadanos aseguró haber invitado a Torra a un diálogo dentro del respeto a la ley y si garantiza la "neutralidad institucional", pero añadió que el presidente de la Generalitat "se niega a representar a todos los catalanes" y ellos no van a "pasar por el aro del separatismo", sino que tienen que "defender a millones de catalanes que ven cómo se les sigue amenazando con un plan ilegal" y a los que cree que los independentistas "quieren expulsar de Cataluña".

