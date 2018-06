La Audiencia celebra a partir de este lunes el juicio por homofobia en la Policía Local de Palma

9/06/2018 - 13:05

Los tres policías se enfrentan a una pena conjunta de más de 20 años de cárcel por las vejaciones realizadas durante 10 años

PALMA DE MALLORCA, 9 (EUROPA PRESS)

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra a partir de este lunes el juicio por el presunto caso de homofobia en la Policía Local de Palma por el que un ex comisario y dos ex miembros de la unidad motorizada se enfrentan a una pena conjunta de más de 20 años de cárcel por, presuntamente, "humillar, menospreciar y ridiculizar" a una compañera por ser homosexual durante casi diez años.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron entre 2007 y 2016, periodo en el cual los dos miembros de la unidad motorizada, R.P. y A.J. se dirigieron a su compañera, tanto en las dependencias policiales como fuera, con expresiones como "boyera", "boyera de mierda", "tijeras", "tijeritas", entre otras. Lo hicieron de manera "insistente y diariamente", recalca el Ministerio Fiscal.

Además, a menudo, cuando ella estaba presente jugaban a 'Piedra, papel o tijera' y el resultado siempre era "tijera", lo que daba lugar a que se pusieran a gritar: "Tijeras". También, se detallan otras acusaciones, como que contaban chistes de lesbianas, simulando que la víctima era la personas del chiste.

Asimismo, se explica que R.P., tras usar la moto de la víctima, le rompió huevos en la misma y le preguntó si le había gustado la tortilla o que le desinflaban o le pinchaban las ruedas de su moto.

Al menos en una ocasión, se detuvieron en un club de alterne de la Playa de Palma, y ahí, de común acuerdo, con camareros y prostitutas, hicieron comentarios obscenos sobre la presencia de una mujer en este tipo de establecimiento.

Cabe destacar que en 2009, ante "los insufrible de la situación, la víctima la denunció ante al ex comisario R.E. pero este se mofó y le dijo que si no estaba contenta en la unidad que se marchara a otra unidad, a lo que añadió que era "una boyera de mierda" y que era "la causante del problema". Tras ver que el comisario no emprendía ninguna investigación y viendo que la cosa empeoraba, la víctima se cambió de destino a la USOP.

La escalada de hostilidades aumentó cuando la víctima denunció los hechos, sin dar nombres, en una radio local. Esto provocó que R.P. y A.J. intentaran que compañeros suyos declarasen que la habían visto maltratando a un detenido y que se presentase una denuncia falsa por este asunto.

Asimismo, la víctima sufrió diferentes acciones de intimidación y coacción que le provocaron un menoscabo psíquico que precisó de tratamiento psiquiátrico y psicológico prolongado y por lo que estuvo de baja por más de dos meses.

Por esto, el fiscal pide 10,9 años de cárcel a R.P., 6,6 años a A.J. y 4,6 años al ex comisario. Entre otros, el Ministerio Fiscal les imputa delito contra la integridad moral, omisión del deber, lesiones, denuncia falsa y presentación de testigos falsos.